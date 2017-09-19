اسکان فرهنگیان در زنجان رشد دارد

فضایل خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اسکان۱۴ هزار و ۵۹۴ خانوار فرهنگی ازآغاز تابستان تاکنون دراستان زنجان، افزود: این تعداد درقالب ۵۲ هزار و ۵۳۷ نفر و ۸۴ هزار و ۵۸ نفر روز بوده است.

وی اظهار کرد: اسکان فرهنگیان از نظر خانوار در استان زنجان طی این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد رشد داشته است و در تابستان امسال ۵۰ مدرسه با ۴۱۶ کلاس درس ویژه و مجهز برای اسکان فرهنگیان در نظر گرفته شده بود.

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش استان زنجان به درجه‌بندی محل اسکان فرهنگیان اشاره کرد و گفت: این مدارس به دو صورت ویژه و الف هستند که در مدارس ویژه تختخواب، پتو، یخچال، تلویزیون، سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، سرویس‌های بهداشتی و حمام پیش‌بینی شده و در مدارس به‌صورت الف تخت وجود ندارد.

وی تأکید کرد: مسافران فرهنگی در مواقعی که با مشکل برخورد کردند با شماره ۳۳۷۷۱۵۷۵ تماس حاصل کنند.

خاتمی تصریح کرد: خوشبختانه طی سال جاری آموزش‌وپرورش با امکانات و تجهیزات به‌روز و نو از مهمانان فرهنگی در تابستان پذیرایی کرده است.

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش استان زنجان افزود: این ۵۰ مدرسه تنها برای اسکان فرهنگیان و افراد تحت تکفل بوده و خوشبختانه تاکنون با توجه به ارائه خدمات با کیفیت تر مسافران از محل های اسکان فرهنگیان رضایت دارندو نسبت به سال گذشته رضایتمندی بهتر شده است.