  1. استانها
  2. زنجان
۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۱۰

رئیس اداره تعاون واموررفاهی آموزش وپرورش استان زنجان:

اسکان فرهنگیان در زنجان رشد دارد

اسکان فرهنگیان در زنجان رشد دارد

زنجان-رئیس اداره تعاون واموررفاهی آموزش وپرورش استان زنجان گفت: اسکان فرهنگیان از نظر خانوار در استان زنجان طی این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد رشد داشته است.

 فضایل خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اسکان۱۴ هزار و ۵۹۴ خانوار  فرهنگی ازآغاز تابستان تاکنون  دراستان زنجان، افزود: این تعداد درقالب ۵۲ هزار و ۵۳۷ نفر  و ۸۴ هزار و ۵۸ نفر روز بوده است. 

وی اظهار کرد: اسکان فرهنگیان از نظر خانوار در استان زنجان طی این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد رشد داشته است و  در تابستان امسال ۵۰ مدرسه با ۴۱۶ کلاس درس ویژه و مجهز برای اسکان فرهنگیان در نظر گرفته شده  بود. 

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش استان زنجان  به درجه‌بندی محل اسکان فرهنگیان اشاره کرد و گفت: این مدارس به دو صورت ویژه و الف هستند که در مدارس ویژه تختخواب، پتو، یخچال، تلویزیون، سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، سرویس‌های بهداشتی و حمام پیش‌بینی شده و در مدارس به‌صورت الف تخت وجود ندارد.

وی تأکید کرد: مسافران فرهنگی در مواقعی که با مشکل برخورد کردند با شماره ۳۳۷۷۱۵۷۵ تماس حاصل کنند.

خاتمی تصریح کرد: خوشبختانه طی سال جاری آموزش‌وپرورش با امکانات و تجهیزات به‌روز و نو از مهمانان فرهنگی در تابستان پذیرایی کرده است. 

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش استان زنجان افزود: این ۵۰ مدرسه تنها برای اسکان فرهنگیان و افراد تحت تکفل بوده و خوشبختانه تاکنون با توجه به ارائه خدمات با کیفیت تر مسافران از محل های اسکان فرهنگیان رضایت دارندو نسبت به سال گذشته رضایتمندی بهتر شده است.

کد مطلب 4091729

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها