شناسایی ۵۳ هزار بیکار در استان همدان/نرخ بیکاری کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد توصیفیان ظهر سه شنبه در جلسه قرارگاه اقتصاد مقاومتی استان همدان با بیان اینکه یک میلیون و ۴۴۵ هزار و ۷۲۲ نفر از جمعیت استان همدان بالای ۱۰ سال سن دارند، اظهار داشت: جمعیت بیکار استان همدان ۵۳ هزار نفر است و همدان سومین استان در کاهش نرخ بیکاری است.

وی با بیان اینکه ۲۸ درصد از شاغلان در بخش صنعت، ۲۷ درصد در بخش کشاورزی و ۴۵ درصد در بخش خدمات کار می کنند، یادآور شد: ۳۳۱ بنگاه بزرگ، متوسط و خرد در استان همدان فعالیت می کنند و بنگاه های بزرگ ۱۴ هزار اشتغال ایجاد کرده است.

توصیفیان همچنین عنوان کرد: ۴۳۷ هزار نفر در بنگاه های خرد مشغول به فعالیت هستند و ۵۲ هزار نفر نیز در دستگاه ها شاغل هستند.

وی ادامه داد: همدان رتبه چهارم سالخوردگی و رتبه ۲۳ جوانی کشور را دارد.

توصیفیان با بیان اینکه برنامه ای در کل کشور برای اشتغال تعریف شده است، گفت: ۹۷۰ هزار اشتغال در رسته های اقتصادی، مداخلات سیاستی و کسب و کار حمایتی پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: تقسیم کار در استان همدان برای اشتغالزایی ایجاد ۱۹ هزار و ۹۸۰ شغل به تفکیک دستگاه ها و شهرستان ها است که از این میزان برای هفت هزار و ۵۶۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با بیان اینکه ۴۰ درصد از اشتغال مورد نیاز ایجاد شده است، یادآور شد: ۱۸۱ بنگاه در استان برای اجرای طرح کارورزی ثبت نام کرده و یک هزار و ۸۱۷ نفر کارورز در بنگاه ها مشغول فعالیت شدند.

توصیفیان با بیان اینکه ۱۰ رسته مزیت دار استان شناسایی شده است، اظهار داشت: بخش زیادی از این رسته ها به گردشگری اختصاص دارد.

وی ادامه داد: ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات برای مشاغل خانگی و ۷۰ میلیارد تومان تسهیلات خوداشتغالی در استان همدان تخصیص یافته است.