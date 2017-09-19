نخستین جشنواره رسانه و رفاه اجتماعی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، برخورداری بر لزوم حضور خبرنگاران استان در این جشنواره تاکید کرد و افزود: این جشنواره در قالب گفتگو و مصاحبه، گزارش خبری، یادداشت، مقاله و طنز با هدف حمایت و پشتیبانی از نقش خبرنگاران در تدوین سیاست‌های فقرزدایی و نیز مستندسازیِ آثار منتشر شده خبرنگاران در حوزه نقد عوامل موثر در ایجاد فقر برگزار می‌شود.

وی، نقد سیاست‌های غلط اجرایی در حوزه فقرزدایی با هدف دستیابی به روش‌های خلاقانه و نوین در پیشگیری و کاهش فقر، بیکاری، بزهکاری، اعتیاد، زنان بدسرپرست، طلاق، کودکان کار، حاشیه‌نشینی، معلولان و ترغیب خبرنگاران و رسانه‌ها به تولید آثار تاثیرگذار را از جمله محورهای جشنواره رسانه و رفاه اجتماعی ذکر کرد.

وی بیان داشت: علاقمندان می‌توانند آثار منتشر شده خود در مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اینترنتی را همراه با فرم شرکت در جشنواره که در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پایگاه اطلاع‌رسانی تامین۲۴ به آدرس www.tamin۲۴.ir در دسترس است، حداکثر تا تاریخ ۱۰ مهر ماه ۹۶ به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

این آثار باید به صورت فایل اسکن‌شده یا لینک منتشرشده به همراه فرم شرکت در جشنواره به آدرس poverty.journalismfestival@gmail.com ارسال شود.

گفتنی است مراسم اختتامیه این جشنواره نیز ۲۵ مهرماه همزمان با روز جهانی مبارزه با فقر برگزار خواهد شد.