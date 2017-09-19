قزوین از استان های پرظرفیت کشور به شمار می رود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی روز سه شنبه در دیدار با آیت‌الله عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین با بیان اینکه همراهی و همدلی بسیار خوبی بین مسئولان استان قزوین وجود دارد، گفت: خوشبختانه در استان قزوین همدلی و همراهی بسیار خوبی وجود دارد و کمتر شاهد حواشی بودیم.

وی تصریح کرد: آقای همتی تمام تلاش خود را گذاشتند تا خدمات خوبی را ارائه کنند و گام های خوبی که برداشته شد به همت و با همکاری همه مسئولان به دست آمد.

وزیر کشور در ادامه تجربه های آقای زاهدی استاندار جدید را خوب ارزیابی کرد و افزود: آقای زاهدی در حوزه‌های مختلف در استان کردستان دستاوردهای خوبی داشت و امیدواریم در استان قزوین هم شاهد موفقیت های ایشان باشیم.

وی یادآور شد: استان قزوین، استان مهمی است و ظرفیت های بسیار خوبی برای توسعه و پیشرفت بیشتر دارد و مردم آن نیز مستحق این مهم هستند.

فریدون همتی استاندار سابق قزوین هم در این دیدار با تقدیر از نماینده ولی‌فقیه در استان بیان کرد: تذکرهای جنابعالی همواره مایه خیر و برکت برای ما بود.

وی خاطرنشان کرد: آیت‌الله عابدینی در سفر رئیس جمهور همراهی بسیار خوبی با ما داشتند و رئیس جمهور هم پس از بازگشت به پایتخت از ایشان به نیکی یاد کرد.

زاهدی استاندار جدید قزوین هم ظرفیت های استان قزوین را برای توسعه و پیشرفت ویژه دانست و عنوان کرد: استان قزوین در حوزه صنعت، کشاورزی و گردشگری ظرفیت های بسیار خوبی برای پیشرفت دارد و امیدواریم با همراهی و تلاش مضاعف به این مهم دست پیدا کنیم.

وزیر کشور دقایقی دیگر در آئین تودیع و معارفه استاندار قزوین که در سالن اجتماعات دانشگاه فرهنگیان قزوین برگزار می شود، حضور خواهد یافت.