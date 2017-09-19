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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۲۲

بازیهای هنرهای رزمی آسیا - عشق آباد؛

تکواندوکار تیم بانوان ایران حذف شد

تکواندوکار تیم بانوان ایران حذف شد

عضو تیم تکواندو بانوان ایران در دومین مبارزه خود به نماینده ازبکستان باخت و از دور مسابقات خارج شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره بازیهای هنرهای رزمی آسیا که به میزبانی ترکمنستان در عشق آباد جریان دارد امروز سه شنبه در رقابتهای تکواندو تیم اعزامی کشورمان سه نماینده داشت.

ناهید کیانی در وزن ۵۳- کیلوگرم بانوان ابتدا ۲۲ بر ۲ مقابل «نما گورونگ» از نپال صاحب پیروزی شد و و در ادامه در یک مبارزه نزدیک ۱۰ بر۹ نتیجه را به «دینورا ممدیبراگیموا» از ازبکستان واگذار کرد و حذف شد.

در بخش مردان سروش احمدی بعد از یک دور استراحت ۲۴ بر ۷ برابر «جعفردهوماد» از عراق صاحب برتری شد و ادامه «حکت اله زاین» از افغانستان را پیش رو دارد. در وزن ۸۷- کیلوگرم سعید رجبی هم دور نخست استراحت داشد و با پیروزی ۲۴ بر۴ در پیکار با «آدام لسلی مِیرس از استرالیا به نیمه نهایی صعود و مدال خود را قطعی کرد. 

کد مطلب 4091754

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