امنیت اقتصادی سبب انجام بهتر معاملات و افزایش سرمایه گذاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیمی پیش از ظهر سه شنبه در آغاز رزمایش اقدام و عمل و در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه نقش اساسی دارد، اظهارداشت: نیروی انتظامی ضابط قضایی است و اختیارات زیادی را در این زمینه دارد.

وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی می‌تواند با حضور پررنگ خود در جامعه احساس امنیت جامعه را افزایش دهد، ابراز داشت: باید باور داشته باشیم که احساس امنیت مهم‌تر از امنیت است و از این رو با این روش می‌توان بسیاری از مشکلات جامعه را برطرف کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه حضور به موقع پلیس در اتفاقات مختلف می‌تواند ترس را در عاملان جرایم مختلف ایجاد کند، اضافه کرد: در بسیاری از موارد استقرار حاکمیت و ثبات حکومت‌ها به قدرتمند بودن پلیس باز می‌گردد و اگر پلیس خوب و سریع عمل کند موجب استحکام حاکمیت می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد امنیت اقتصادی موجب انجام بهتر معاملات و افزایش سرمایه گذاری می‌شود و اگر سرمایه گذار احساس ناامنی کند سرمایه خود را در مکان ناامن برای سرمایه گذاری نمی‌گذارد، ابراز داشت: همچنین باید توجه داشته باشیم که امنیت سیاسی نیز مهم است و همواره باید مورد توجه باشد.

رحیمی با تاکید بر اینکه فعال و پویا بودن در کنار به روز بودن و منفعل نشدن در مسائل اجتماعی موجب استحکام پلیس می‌شود، تصریح کرد: پلیس به عنوان عنصر اصلی برقراری نظم باید حضوری فعال و پویا داشته باشد و بداند عمل به وظیفه موضوع بسیار مهم است همچنین صفت امانت داری باید در نیروی انتظامی در کنار قاطع و محکم بودن وجود داشته باشد.