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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۳۹

امام جمعه قزوین:

وزیر کشور با امام‌جمعه قزوین دیدار و گفتگو کرد

وزیر کشور با امام‌جمعه قزوین دیدار و گفتگو کرد

قزوین- رحمانی‌فضلی، وزیر کشور با آیت‌الله عابدینی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه قزوین دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی روز سه شنبه در دیدار رحمانی فضلی وزیر کشور با تقدیر از تلاش‌ها و خدمات استاندار سابق اظهار کرد: آقای همتی همواره حضور فعالی در نماز جمعه داشتند و در حوزه‌های دیگر نیز تعامل برادرانه‌ای را از ایشان شاهد بودیم.
 
وی ضمن تسلیت به آقای زاهدی استاندار جدید در خصوص درگذشت برادر ایشان، تصریح کرد: پس از مطرح شدن حضور آقای زاهدی در قزوین، در خصوص ایشان صحبت‌های خوبی شنیدیم و امیدواریم شاهد موفقیت ایشان در مسئولیت جدید باشیم.

امام جمعه قزوین وحدت و انسجام استان را بسیار خوب ارزیابی کرد و یادآور شد: علی رغم اختلاف سلایق، وحدت و انسجام اقشار مختلف مردم و مسئولان استان قزوین بسیار خوب است و امیدواریم به همت مسئولان شاهد انسجام و وحدت بیشتر مسئولان باشیم.

وزیر کشور دقایقی دیگر در آئین تودیع و معارفه استاندار قزوین که در سالن اجتماعات دانشگاه فرهنگیان قزوین برگزار می شود، حضور خواهد یافت.

کد مطلب 4091757

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