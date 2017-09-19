به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی امین ظهر سه شنبه در همایش طلایه داران تبلیغ با اشاره به اینکه دو همایش در طول سال با عنوان «طلایه داران تبلیغ» برگزار می شود که یک همایش به مناسبت ماه رمضان و یک همایش به مناسبت ماه محرم است، اظهار داشت: ماه محرم امسال با هفته دفاع مقدس و هفته امر به معروف و نهی از منکر برخورد دارد.

وی با بیان اینکه ۸ سال دفاع مقدس نیز از قیام امام حسین(ع) تاسی دارد، تصریح کرد: شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم از جمله شهید محسن حججی پرورش یافته مکتب عاشورا هستند و باید به این نسل که رویش یافته از انقلاب اسلامی ایران هستند افتخار کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان با اشاره به اولویت های تبلیغی مبلغان در طول ایام محرم گفت: تبیین مسئله امامت و ولایت به ویژه جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی یکی از اولویت های تبلیغی است.

حجت الاسلام مهدوی امین با تاکید بر لزوم اخلاص در تبلیغ و مردم داری مبلغان افزود: بیان مشکلات و معضل های حوزه آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، طلاق و حاشیه نشینی از دیگر اولویت های تبلیغی مبلغان در ماه محرم خواهد بود.

وی تاکید بر حفظ بنیاد خانواده و تبیین نقش زن و مرد در خانواده را از وظایف مبلغان برشمرد و گفت: تبیین واقعه عاشورا به ویژه پرهیز از خرافات اولویت تبلیغی روحانیون است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان افزود: روحانیون باید در دسته های عزاداری حضور داشته باشند و تذکرات و ارشادات آنها همراه با صبر و حوصله باشد.