۲۵ هزار دانشجو در دانشگاه های رفسنجان مشغول تحصیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر حمید ملانوری ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان اظهار داشت: رفسنجان با وجود ۱۱ واحد دانشگاهی به عنوان یکی از شهرستان های دانشگاهی در استان و بلکه کشور مطرح است و وجود دانشگاه ولیعصر با حدود ۱۰ هزار دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی و ... با حدود ۲۵ هزار دانشجو، رفسنجان را در زمره شهرهای دانشگاهی کشور قرار داده است.

وی افزود: دانشگاه‌های شهرستان رفسنجان در کنار خدمات آموزشی و پژوهشی به عنوان دانشگاه‌های پیشتاز و نسل سومی فعالیت های خوبی انجام می دهند و باید در کنار این فعالیت ها به دنبال ایجاد فرصت های اقتصادی در حوزه کارآفرینی و ایجاد اشتغال باشند.

فرماندار شهرستان رفسنجان تصریح کرد: فلسفه ایجاد دانشگاه ها کمک به افراد جامعه است که بتواند با رشد علمی، فکری و درک خود نسبت به مسائل پیرامون، درست و صحیح با مسائل مواجه شوند.

ملانوری با اشاره به اینکه دوران هشت سال دفاع مقدس برای کشورمان یک دانشگاه بود، بیان داشت: دوره هشت ساله دفاع مقدس در برابر تهدیدها و دشمنی‌ها به ما آموزش داد، تحصیل در این دوران تا دکتری برابری می کند و ملت بزرگ ایران این مدرک را در دوران دفاع مقدس گرفتند.

وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب در مورد سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: یکی از این سیاست ها بحث دانش بنیان کردن فعالیت های اقتصادی و استفاده از ظرفیت های علمی و دانشگاهی است و دانشگاه ها باید این اقدام را در اولویت دستور کار خود قرار دهند.

فرماندار رفسنجان افزود: دانشگاه ولیعصر و دانشگاه آزاد رفسنجان در حوزه سرمایه گذاران هم به عنوان مدیریت، رهبری و آموزش فعالان و علاقه مندان اقتصادی و هم به عنوان سرمایه گذاران به خوبی ورود پیدا کردند.

ملانوری تصریح کرد: یکی از انتظارات جدی مقام معظم رهبری و جامعه، ارتباط تنگاتنگ مراکز علمی و دانشگاه ها با صنعت و اقصاد است که باعث رشد جامعه و تولید صنعت می شود.

وی با اشاره به نقش حائز اهمیت دانشگاه ها در اقتصاد و مباحث فرهنگی و اجتماعی افزود: اگر دانشگاهی نتواند در این دو موضوع نقش خود را خوب ایفا کند به پرورش افرادی که سربار جامعه هستند کمک می کند و توقع جامعه از دانشگاه ها و فارغ التحصیلان مقابله و توانایی در برابر تهدیدات است.

فرماندار شهرستان رفسنجان با اشاره به اینکه این عزل و نصب ها باعث ایجاد ایده های نو در سازمان ها است، اظهار کرد: این گلایه به قوت خود باقی است که برخی تغییرات غیر مترقبه و بدون اطلاع رسانی انجام می شود.