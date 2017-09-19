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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۴۳

فرمانده نیروی انتظامی آستارا:

۹۶ کارت خوان قاچاق در آستارا کشف و ضبط شد

۹۶ کارت خوان قاچاق در آستارا کشف و ضبط شد

آستارا- فرمانده نیروی انتظامی آستارا از کشف و ضبط ۹۶ کارت خوان قاچاق در بازرسی از یک دستگاه نیسان وانت در سه راهی قلعه این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان سرهنگ رسول عزیزی اظهار کرد: مأموران انتظامی در بازرسی از یک نیسان وانت در پاسگاه سه راهی قلعه شهرستان آستارا ۹۶ دستگاه کارت خوان قاچاق را کشف و ضبط شد.

وی افزود: این تعداد کارت خوان های قاچاق در یکی از استان های غربی میان بار خودرو که قوطی های روغن، بسته های چای و قند بود جاسازی شده و برای فروش در گیلان حمل شده بود.

فرمانده نیروی انتظامی آستارا خاطرنشان کرد: ارزش محموله قاچاق کشف شده یک میلیارد ریال برآورد شده است.

وی در ادامه با اشاره به دستگیری راننده ۲۵ ساله خودروی باری اهل اردبیل، تصریح کرد: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

کد مطلب 4091771

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