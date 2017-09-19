۹۶ کارت خوان قاچاق در آستارا کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان سرهنگ رسول عزیزی اظهار کرد: مأموران انتظامی در بازرسی از یک نیسان وانت در پاسگاه سه راهی قلعه شهرستان آستارا ۹۶ دستگاه کارت خوان قاچاق را کشف و ضبط شد.

وی افزود: این تعداد کارت خوان های قاچاق در یکی از استان های غربی میان بار خودرو که قوطی های روغن، بسته های چای و قند بود جاسازی شده و برای فروش در گیلان حمل شده بود.

فرمانده نیروی انتظامی آستارا خاطرنشان کرد: ارزش محموله قاچاق کشف شده یک میلیارد ریال برآورد شده است.

وی در ادامه با اشاره به دستگیری راننده ۲۵ ساله خودروی باری اهل اردبیل، تصریح کرد: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.