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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۲۵

ادعای رژیم صهیونیستی درباره شلیک به یک پهپاد حزب الله لبنان

ادعای رژیم صهیونیستی درباره شلیک به یک پهپاد حزب الله لبنان

رژیم صهیونیستی مدعی است به سوی یک پهپاد حزب الله لبنان که از سوریه قصد ورود به سرزمین‌های اشغالی را داشته، شلیک کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی هاآرتص، رژیم صهیونیستی مدعی شد که با استفاده از سامانه موشکی «پاتریوت» (patriot) به یک پهپاد حزب الله لبنان که از سوریه در حال ورود به سرزمین‌های اشغالی بود، شلیک کرده است.

نیروی هوائی صهیونیست ها در این باره ادعا کرد که این پهپاد سوری قصد داشت از بلندی های جولان اشغالی عبور کند که مورد اصابت موشک «پاتریوت» قرار گرفت.

اسرائیل مدعی شده این پهپاد ساخت ایران و متعلق به حزب الله لبنان بوده است.

رژیم اشغالگر قدس همچنین مدعی است که پهپاد موردنظر بر اثر برخورد این موشک سقوط کرده است.

کد مطلب 4091773

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