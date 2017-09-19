نزدیک شدن واتیکان و مسکو از بیم توسعه اسلام در اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، ویچیسلاو کاستیکوف نماینده اسبق روسیه در سریر مقدس معتقد است: شدت روابط واتیکان و مسکو در نتیجه‌ مجموعه اهداف و جریانات پیش آمده در دنیای کلیسا صورت گرفته است.

وی در مقاله‌ای که در هفته‌نامه «استدلال و حقایق» منتشر کرده ، نوشته است: علی رغم اعتبار والای واتیکان، موقعیت مسیحیت در اروپا در حال تضعیف شدن است: با وجود اینکه حدود دو میلیارد مسیحی در جهان وجود دارد (از این رقم یک میلیارد پیرو کاتولیک هستند)، کلیساها در حال خالی شدن و بسته شدن هستند، این در حالی است که تاثیر و موجودیت اسلام (در حال حاضر یک و نیم میلیارد نفر) روز به روز در حال افزایش است.

علاوه بر این وی در این مقاله خاطر نشان شده است: بیانیه‌ اخیر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مبنی بر اینکه رای‌دهندگان و انتخاب‌کنندگان ترکیه‌ای که در آلمان هستند می‌بایست سیاستمدارانی را که موجبات آزار و اذیت مسلمانان در برلین را رقم میزنند را با عدم انتخاب این افراد و رای ندادن به آنها شکست دهند، تاثیرقابل توجهی در اذهان در اروپا گذاشته است.

نویسنده مقاله بر این باور است که جامعه مسلمان ترکیه عامل مهم تعیین کننده زندگی سیاسی و مذهبی در آلمان می‌باشد و خانواده‌های مسلمان ساکن در اروپا نسبت به اروپایی‌ها به مسئله افزایش تعداد فرزند و جمعیت توجه بیشتری دارند.

وی اظهار داشت: این در حالی است که در مرکز شرایط تغییر یافته در جهان، در روابط بین کاتولیک‌ها و پراواسلاو در کل و به ویژه بین مسکو و واتیکان اختلاف نظر و تضادی مطرح نیست، بلکه مسائل حفظ فضای عمومی مسیحیت مد نظر است.