به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان، کارگاه آموزشی تشریح قانون، آئین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم با حضور مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مبارزه با پول‌شویی برای اولین بار در استان گلستان و در محل سالن همایش‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گرگان برگزار شد.

جمشید گل پور مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مبارزه با پول‌شویی در این کارگاه گفت: پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف و تبدیل آن به پول تمیز و وارد شدن آن به چرخه اقتصادی کشور را پول‌شویی می‌گویند.

وی ادامه داد: پول‌شویی به درآمدهای خلافی اطلاق می‌شود که مسیر قانونی را در اقتصاد پیداکرده و باید با این پدیده با جدیت مبارزه شود.

مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: برخی تخلفات که در حوزه پول‌شویی صورت می‌گیرد همان برگ خرید سازی است که اغلب در میان صنوف و واحدهای تجاری و درآمدزا شاهد آن هستیم.

گل پور یکی از اثرات تخریبی پول‌شویی را فرار از مالیات عنوان کرد و گفت: برخی از سرمایه‌داران حتی یک ریال هم مالیات پرداخت نمی‌کنند که این خود آسیب بزرگی به اقتصاد وارد کرده و نوعی پول‌شویی به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: پول‌شویی فضای کسب‌وکار را در کشور ناامن می‌کند و اصناف در راستای مبارزه با پول‌شویی باید با حساسیت تمام مشاهدات غیرمعقول را در معاملات بزرگ سریعاً گزارش کنند.

مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت درزمینهٔ مبازره با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم گفت: به‌منظور جلوگیری از پول‌شویی در مرحله نخست باید اصناف مبارزه جدی خود را با این پدیده آغاز کنند.

گل پور ادامه داد: در مبارزه با پول‌شویی باید مسیرها را برای سوءاستفاده پولشویان ببندیم و عرصه را برای آن‌ها تنگ کنیم.

این مسئول بیان کرد: تاکنون مبارزه با پول‌شویی در کشور مغفول مانده است و باید از یکجایی این موضوع آغاز و اگر شفافیت ایجاد شود، بخش خصوصی وارد عرصه مبازره با پول‌شویی می‌شود.

مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد: در آینده نزدیک، پول‌شویی از جرائم مهم است که با آن با جدیت بیشتری برخورد شده و این موضوع موجب جلوگیری از پولدار شدن یک‌شبه و فرار مالیاتی می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی گفت: صنوف مشمول این طرح شامل مشاورین املاک، نمایشگاه اتومبیل، طلا و جواهر، سنگ‌های قیمتی و فرش دستباف بوده و قصد داریم بااطلاع رسانی به صنوف، مسیر متخلفان پول‌شویی را تنگ نماییم که آن‌ها حداقل در حوزه اصناف به هدفشان نرسند.

به گفته گلپور، با توجه به گزارش نظارت‌های بخش‌های مالی شامل بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور، متخلفین پول‌شویی با شگردهای جدید به سمت بخش‌های غیرمالی که اصناف هستند روی آورده‌اند و ما اگر بتوانیم این بخش را ناامن کنیم و مسیر را به رویشان ببندیم دیگر جایی برای تخلفات پول‌شویی در سطح کشور باقی نخواهد ماند.

گل پور گفت: اطلاع‌رسانی‌ها و کارگاه‌های آموزشی در خصوص این طرح تا سه ماه ادامه خواهد داشت و پس‌ازآن بحث‌های عملیاتی و اقدامات اجرایی آن به‌صورت سیستمی پیاده خواهد شد.