به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، رئیس هیات عامل ایدرو در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: خوشبختانه بعد از برجام فرصتهای خوبی بین ایران و روسیه فراهم شده و ما انتظار عملیاتی شدن این توافق های را داریم.

منصور معظمی با اشاره اینکه سازمان گسترش می تواند دروازه ورود شرکت های روسی به ایران باشد گفت افزود: سیاست جمهوری اسلامی ایران همکاری با دوستان به ویژه کشورهایی است که در دوران سختی با ما همکاری کردند،روابط بین ایران و روسیه روابط استراتژیک و دراز مدت است و ما سعی می کنیم روابط را تسهیل کنیم و امکان مراوده شرکتهای دوطرف برقرار شود.

رئیس هیات عامل ایدرو با اشاره به اینکه بعد از برجام تفاهم نامه ها و قراردادهای بزرگی در ایدرو امضا شده است افزود : خوشحالیم که در این حجم بسیار بالای روابط بین المللی در ایدرو فراهم شده است.

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت افزود: اخیرا دولت روسیه زمینه های مناسبی را در خصوص تسهیلات مالی ، فاینانس و روادید برای ایران فراهم کرده است و این فرصت خوبی برای شرکتهای روسی و ایرانی برای گسترش همکاری های دوجانبه ای می تواند باشد.

وی با اشاره به تراز تجاری غیرمتوازن ایران و روسیه از شرکتهای ایرانی خواست تا از فرصت پیش آمده استفاده نمایند و وارد بازار روسیه شوند.

وی این قراردادها را در بازه زمانی ۲ ساله عنوان کرد و گفت : علاوه بر مشکلاتی که در حوزه مسائل مالی و بانکی وجود دارد ، مهم ترین مساله عدم شناخت شرکتهای دوطرف نسبت به تواناییهای یکدیگر است زیرا اطلاعات زیادی از همدیگر نداریم و این تفاهم نامه ها می تواند زمینه های مناسب آشنایی و استفاده از توانمندیهای یکدیگر را فراهم کند.

رئیس هیات عامل ایدرو: حضور شرکتهای روسی را در ایران منوط به سرمایه گذاریهای مشترک دانست و گفت : حوزه فعالیت این تفاهم نامه ها وسیع است و بیشتر به علاقه مندی طرفین و تواناییهای آنها بستگی دارد.

گفتنی است شورای توسعه اقتصادی و تجاری روسیه یکی از نهادهای اقتصادی روسیه محسوب می شود که بیش از ۱۰ هزار شرکت مهم اقتصادی روسی را در زیرمجموعه خود دارد.