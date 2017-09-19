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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۲۵

مسئول جبهه فرهنگی استان یزد:

مراکز نظامی و قضایی از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت کنند

مراکز نظامی و قضایی از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت کنند

یزد ـ مسئول جبهه فرهنگی استان یزد خواستار حمایت جدی مراکز نظامی و قضایی از آمران به معروف و ناهیان از منکر بر اساس قانون شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا نجیمی در نشست هم‌اندیشی روحانیون فعال فرهنگی، مداحان و مسئولان هیئت های مذهبی شاخص استان یزد بر ضرورت حمایت قاطع قانونی از آمران به معروف و ناهیان از منکر توسط مراکز نظامی و قضایی تاکید کرد.

وی افزود: به منظور ترغیب جوانان متدین برای اجرای این فریضه، لازم است این حمایت‌ها اطلاع رسانی شود.

نجیمی بیان کرد: پیشنهاد می کنم که کارگروهی برای تبیین و اجرای این مهم و ضرورت ایجاد دغدغه در ذهن متدینین و فعالان فرهنگی و مذهبی تشکیل شود.

وی به ظرفیت مبلغان در ارائه مباحث کارشناسی در مورد امر به معروف و نهی از منکر اشاره و بر لزوم تبیین دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر توسط مبلغان دینی در استان یزد تاکید کرد و گفت: باید از ظرفیت‌ رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی در این زمینه بهره بگیرند.

مسئول جبهه فرهنگی استان یزد همچنین بر لزوم استفاده از سایر زیرساخت‌های تبلیغی و رسانه ای استان یزد در راستای تبیین دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر و معرفی شوراهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد.

کد مطلب 4091781

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