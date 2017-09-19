بیت کوین با جهش هزار دلاری، ارزش خود را احیا کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی ان بی سی، طبق اعلام کوین‌دسک، عصر دوشنبه، بیت کوین با قیمت ۳۹۶۴ دلار معامله شد که ۳۴ درصد از قیمت سقوط کرده روز جمعه خود که برابر با ۲۹۵۱.۱۵ دلار بود بالاتر است. قیمت روز جمعه بیت‌کوین، پایین‌ترین قیمت آن از اوایل آگوست تا کنون است.

بیت‌کوین در هفته گذشته حدود ۱۴.۷ درصد از ارزش خود را از دست داد و به سقوط شدید خود، پس از این که قیمت آن در اوایل سپتامبر موقتا به ۵۰۰۰ دلار رسید، ادامه داد.

سقوط قیمت اخیر ناشی از چندین عامل بود. برخی از بازارهای بزرگ تبادل بیت‌کوین در چین اعلام کردند که به علت این که چین تبادلات پول‌های دیجیتال را ممنوع کرده است، تا پایان ماه تعطیل خواهند شد.

بیت‌کوین هفته گذشته هم به شدت آسیب دید؛ مدیر اجرایی ارشد بانک جی‌پی‌مورگان، جیمی دیمون، از این پول دیجیتال به عنوان یک کلاه‌برداری نام برد و محبوبیت پول‌های دیجیتال را با محبوبیت پیاز لاله در قرن ۱۷ مقایسه کرد.

بازار بیت‌کوین پس از این که سرمایه‌گذاران از شوک اولیه خارج شدند و متوجه شدند که چین دیگر در این بازار حکمرانی نمی‌کند، دوباره احیا شد و رو به بهبود قرار گرفت.

آئورلین مننت، موسس و مدیر اجرایی ارشد بورس دیجیتال گیت‌کوین در هنگ‌کنگ، می‌گوید: بازار متوجه شده است که دیگر مهم نیست در چین چه اتفاقی می‌افتد؛ تبادلاتی که از آنجا صورت می‌گرفت دیگر بر تبادلات حکمرانی نمی‌کنند، بلکه بازیگران سازمانی از زاپن، کره و اروپا چرخه رشد آینده این پول دیجیتال را تقویت می‌کنند.

او ادامه داد: البته مهم است به یاد داشته باشیم که محدودیت‌های چین، فعالیت‌های تبادلات محلی را که با قوانین مالی چین مطابقت نداشت هدف قرار داده است و هدف آن بیت‌کوین یا تکنولوژی بلاک‌چین نیست.

علی‌رغم افت‌های اخیر بیت‌کوین همچنان سال ۲۰۱۷ بسیار خوبی داشته است. از ابتدای سال تا کنون قیمت این پول دیجیتال ۲۹۳ درصد رشد کرده است.