تسهیلات اشتغالزایی در چهارمحال و بختیاری پرداخت می شود

به گزارش خبرنگارمهر، عباس جزایری پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار داشت: در طرح اشتغال فراگیر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال در سطح کشور در نظر گرفته شده است که سهم چهارمحال و بختیاری ۴.۲۱ درصد از این میزان تسهیلات است.

جزایری ادامه داد: در حوزه اشتغال روستایی اعتباری بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان از سوی صندوق توسعه ملی و پنج هزار میلیارد تومان از منابع اعتبارات بانکی در پیش بینی شده که سهم چهارمحال و بختیاری در این راستا میزان ۴.۲۱ درصد است.

وی در ادامه گفت: دو طرح و برنامه ملیِ اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی به منظور ایجاد اشتغال در ماه جاری در سازمان برنامه و بودجه شروع شده است.

مدیرکل کار تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد:در سالجاری برای ایجاد اشتغال مبلغی بالغ بر بیش از ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به افراد جویای کار متقاضی در این استان اعطا خواهد شد.

جزایری عنوان کرد: درمسیر اجرایی شدن برنامه های طرح تکاپو از جمله صنایع تبدیلی کشاورزی دامپروری، فرآوری گیاهان دارویی و زعفران، کشت گلخانه ای میوه، تولید دام و طیور و آبزیان، فرش، صنایع فلزی و غیر فلزی، گردشگری، کسب و کارهای فناوری اطلاعات و همچنین خدمات فنی مهندسی مشاوره ای اقدامات مطلوبی انجام شده است.