چهارمحال و بختیاری در مسیرترانزیتی قاچاق موادمخدر قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز افشار ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی و مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در سالجاری طرح پیشگیری از گسترش مصرف مواد مخدر در جامعه کارگری به صورت ویژه در استان های سطح کشور اجرا و همچنین برای تحقق و اجرایی شدن این برنامه ها به صورت جامع به اعتباراتی نیاز است که در این خصوص نیز رایزنی های لازم انجام شده است.

وی در ادامه گفت: نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با موادمخدر در مرزهای شرقی کشور به منظور محافظت و جلوگیری از موادمخدر همکاری لازم را دارند و از همین رو آمار قاچاقچیان و واردکنندگان مواد به مرزهای جنوبی و جنوب غربی کشور افزایش یافته است.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشورتصریح کرد: چهارمحال و بختیاری در مسیر ترانزیتی قاچاق موادمخدر قرار گرفته که این یک خطر جدی و بزرگ برای این استان است و باید در این راستا تلاش بیشتر و تدابیر جدیدی اندیشیده شود.

۳۰ از درصد افراد معتاد در کشور تحت درمان هستند

افشار گفت: در حال حاضر ۴۰۰ هزار نفر معتاد تحت درمان با داروی متادون در مراکز ترک اعتیاد کشور هستند.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور ادامه داد: بیش از ۴۵ هزار نفر تحت درمان شربت تریاک و ده ها هزار نفر نیز تحت درمان با بوپرنورفین هستند.

وی با بیان اینکه درحال حاضر حدود ۳۰ از درصد افراد معتاد در کشور تحت درمان هستند، افزود: در تلاش هستیم آمار افراد تحت درمان به ۷۰ درصد رشد پیدا کند که در این مسیر نیازمند همکاری و کمک مسئولان مرتبط هستیم.