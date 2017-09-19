انجام ۲۱۴۹ فقره بازدید از مراکز عرضه و فروش کالا در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، داود کارگرزاده ظهر سه شنبه در جلسه کار گروه استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات افزود: در راستای راهبردها و اولویتهای استانداردسازی در استان زنجان فعالیتهایی در نظر گرفته شده است.
وی اظهار کرد: آموزش استانداردسازی و ترویج اطلاع رسانی در حوزه انرژی در قالب ۶۰ نفر ساعت طی سالجاری در استان زنجان پیگیری می شود و پروژه کاهش مصرف انرژی در لوازم خانگی از جمله پروژههای اداره کل استاندارد استان زنجان است که در دست پیگیری است.
مدیر کل استاندارد استان زنجان گفت: راهاندازی دفاتر استانداردسازی در سازمان نظام مهندسی معدن و شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان وتشکیل کمیته آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری «آپفن» از دیگر اقدامات مهم است.
کار گرزاده تاکید کرد: از آغاز سالجاری تا پایان مردادماه ۲ هزار و ۱۴۹ بازدید از مراکز عرضه و فروش استان زنجان انجام گرفته ئ از این تعداد، یک هزار و ۷۷۲ مرکز مطابق مطابق استاندارد و ۳۷۷ مرکز صنفی با ۵۰۳ فرآورده مغایر مشاهده شده است.
وی افزود: طی کنترلها و بازدیدهای صورت گرفته ۱۳۷ قلم کالای مشمول استاندارد هم از مراکز مذکور نمونهبرداری شد.
مدیر کل استاندارد زنجان به وضعیت دستگاه آسانسورهای موجود در دستگاههای اجرایی اشاره کردو گفت: برخی از این مراکز دارای گواهی ایمنی و کیفیت و برخی هم در مرحله اخذ گواهی قرار دارند.
کار گرزاده افزود: در سالجاری در زمینه استانداردسازی تجهیزات شهربازی و تجهیزات بازی موجود پارکها اقدامات زیادی صورت گرفته و۶۹ گواهی یا مجوز بهرهبرداری در استان صادر شده و اعتبارات لازم از سازمان استاندارد برای بازرسی از مراکز عرضه و فروش استان زنجان اخذ شده است.
کار گرزاده به اجرای طرح پویش با عنوان «خرید کالای استاندارد اشاره کرد و گفت: هدف اصلی این طرح کمک به تحقق شعار اقتصادی مقاومتی، تولید و اشتغال بوده و افزایش پوشش استاندارد برای همه محصولات داخلی و ترویج آن از مهمترین اهداف است.
وی تعداد بازدیدها و نمونهبرداریها از داروخانهها و مراکز عرضه و فروش تجهیزات پزشکی و بهداشتی را ۱۱۵ مورد اعلام کرد.
مدیر کل استاندارد استان زنجان تصریح کرد: ۱۹ مورد نمونهبرداری از فرآوردههای نفتی در استان زنجان انجام گرفته و دو مورد بازدید از خط تولید، یک مورد نمونهبرداری از فرآوردههای نفتی مظنون به قاچاق و ۲۰ مورد پلمب سوختهای تقطیری بوده است.
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