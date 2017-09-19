احتمال افزایش دوباره تورم در انگلستان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، طبق تحقیق انجام شده در روز دوشنبه، خانوارهای انگلیسی با بیشترین فشارها بر شرایط مالی خود در بیش از ۳ سال روبرو هستند و اشاره‌های بانک انگلستان در مورد این که به افزایش نرخ بهره نزدیک می‌شود، احتمالا اوضاع را از این هم بدتر خواهد کرد.

آی‌اچ‌اس مارکیت اعلام کرد شاخص مالی ماهیانه خانوار از ۴۳.۴ در ماه آگوست به ۴۲.۸ در ماه سپتامبر کاهش یافت که البته هنوز از ۴۱.۶ که در ماه جولای شاهد آن بودیم و کمترین میزان سه سال اخیر بود بالاتر است.

اگر به ربع سوم به طور کلی نگاه کنیم، متوسط مقادیر این شاخص، پایین‌ترین میزان آن از سال ۲۰۱۴ است.

خانوارهای انگلیسی از سال گذشته که رای به برگزیت دادند، تحت فشار رشد سریع تورم و افزایش اندک دستمزدها قرار دارند.

تحقیق روز دوشنبه نشان داد که مقدار پول نقدی که برای مصرف در اختیار خانوارهاست، با سریع‌ترین نرخ در سه سال اخیر در حال کاهش است.

تیم مور، رییس آی‌اچ‌اس مارکیت می‌گوید: درحالی که بانک انگلیس روز بروز بیشتر موافق شروع افزایش نرخ بهره می‌شود، چشم‌انداز هزینه وام‌گیری بالاتر و افزایش پرداخت‌های رهن‌ها احتمالا فشار بیشتری به خانوارها وارد خواهد کرد.

در هفته گذشته بانک انگلستان در بیانیه‌ای که بسیاری از سرمایه‌گذاران را شگفت‌زده کرد اعلام کرد که درصورتی که فشار تورم همچنان به افزایش خود ادامه دهد، احتمالا در ماه‌های آینده نرخ بهره را افزایش خواهد داد.

تحقیق آی‌اچ‌اس مارکیت همچنین نشان داد که خانوارها از تغییر لحن بانک انگلستان شگفت‌زده شده‌اند. تنها ۲۹ درصد از کسانی که به نظرسنجی پاسخ دادند انتظار داشتند که در ۶ ماه آینده نرخ بهره افزایش پیدا کند و تنها ۱۲ درصد انتظار دارند این اتفاق تا پایان سال میلادی رخ دهد.

در این تحقیق از ۱۵۰۰ نفر در ۶ تا ۱۱ سپتامبر نظرسنجی شد و نتیجه آن هم در ۱۴ سپتامبر توسط بانک انگلستان اعلام گردید.