به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس شورای مفتیات روسیه در دومین کنفرانس بین المللی علمی- مذهبی «راه ابریشم دینی: همگرایی و تقویت» در سخنرانی خود اظهار داشت: فعالیت روزافزون در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی بین کشورها رهبران و مسئولین دینی را مجاب می‌کند که در حوزه ی دینی فعال تر عمل کنند.

مفتی راویل عین الدین خاطرنشان شد: قطعا، ملاقات، بحث‌ها و تعاملات ما گامی مهم در جهت تقویت مسیر همگرایی و تقریب چه در فضای داخلی کشورها و چه بین آنها خواهد شد. وی با دعوت به تفکر و به یادآوردن سنت های تاریخی همکاری ارتباط بین کشورها و ملت‌ها را بر اساس راه ابریشم خاطرنشان شد.

رئیس شورای مفتیات روسیه همچنین پیشنهاد داد که کنفرانس بین‌المللی «راه دینی ابریشم» گسترش یابد و رهبران تمامی ادیان و فرقه‌های مختلف روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و دیگر کشورهای اوراسیا را به شرکت در آن دعوت نمود.