امین الله سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به منظور تقویت و تعمیق معارف اسلامی و قرآنی، دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه جامعه کار و تلاش و تعاون استان آبان ماه امسال برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: تمام کارگران، کارفرمایان، تعاونگران و افراد تحت پوشش خدمات بهزیستی و تامین اجتماعی و خانواده های محترم ایشان شامل همسر و فرزندان که سن آنان بالاتر از ۱۵ سال بوده و حداکثر سن ایشان تابع مقررات سرپرستی فرزند باشد، می توانند در این دوره از مسابقات قرآنی شرکت نمایند.

سلیمانی افزود: رشته قرائت، ترتیل، حفظ (شاخه های ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و کل) و مفاهیم (جلد بیست و دوم تفسیر نمونه از چاپ ۲۷ جلدی دارالکتب الاسلامیه ( بصورت تستی) رشته های مورد نظر این دوره از مسابقات بوده که در دو گروه خواهران و برادران برگزار می‌شود.

وی گفت: علاقمندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر در مرکز استان به دفتر مدیریت اجتماعی و فرهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان واقع در خیابان آیت الله اشرفی اصفهانی، ساختمان سابق استانداری مراجعه و در شهرستانها به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مربوطه حداکثر تا تاریخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۶ مراجعه نمایند.

معاون اجتماعی فرهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه افزود: نفرات برتر و برگزیده استانی به مرحله کشوری مسابقات معرفی خواهند شد.