پیوست گردشگری برای طرح های عمرانی استان همدان تعریف شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا عراقی ظهر سه شنبه در جلسه قرارگاه اقتصاد مقاومتی استان همدان با تأکید بر اینکه در برنامه ریزی‌ها باید بیشتر به پروژه های دراز مدت فکر شود تا منافع کوتاه مدت دولتمردان، اظهار داشت: دولت یازدهم وقتی روی کار آمد باید تکیه به نفت در کشور را کاهش می داد و طرح های نیمه تمام را به بهره برداری می رساند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به تعداد پروژه نیست، یادآور شد: اقتصاد مقاومتی یک رویکرد است که بتوان به واسطه آن بهره‌وری را افزایش داد.

وی با تأکید بر گردشگری به عنوان محور توسعه استان همدان عنوان کرد: تمام طرح های عمرانی باید پیوست گردشگری مشخص داشته باشند.

عراقی گفت: یکی از مزیت های نسبی استان همدان ایجاد پنل های خورشیدی برای توسعه انرژی های پاک است.

وی با اشاره به توسعه ریلی استان همدان عنوان کرد: با سفر رئیس جمهور به استان همدان طرح راه آهن که با رکود مواجه شده بود، با اختصاص ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری رسید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان با اشاره به اینکه رشد بسیار خوبی در کشت های گلخانه ای استان همدان ایجاد شد، اظهار داشت: سالیانه ۱۲ هزار هکتار از اراضی استان همدان تحت پوشش آبیاری نوین قرار می گیرد که تقاضا می شود تسهیلاتی برای اجرای طرح های جدید در این زمینه اختصاص یابد تا بهره وری افزایش و مصرف آب کاهش یابد.

وی با بیان اینکه دو هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان همدان مسدود شد، گفت: در راستای بازچرخانی آب، انتقال پساب فاضلاب به نیروگاه شهید مفتح انجام شد.

عراقی با بیان اینکه ۵ اقامتگاه بومگردی سال قبل در استان همدان به بهره برداری رسید. عنوان کرد: طی سال جاری نیز ۷ اقامتگاه ساخته شده و یا در حال ساخت است.

وی در پایان یادآور شد: دو منطقه برای مدیریت پسماند و استفاده از آن برای تولید برق در نظر گرفته شده که مشاور در حال مطالعه آن است.