ابعاد فداکاری بانوان در دوران دفاع مقدس واکاوی شود

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت ظهر سه شنبه در اولین یادواره زنان شهیده ارومیه با بیان اینکه رسالت زنان و بانوان مسلمان ایرانی بسیار سنگین و مهم است افزود: همانطور که پیام آور عاشورا و قیام امام حسین(ع)، حضرت زینب (س) بود امروز نیز زنان و بانوان مسلمان ایرانی با پیروی از همان خط و مسیر، الگو و اسوه و به تعبیر مقام معظم رهبری، معلمان ثانی زنان عالم هستند.

وی افزود: در دوران دفاع مقدس نیز شاهد رشادت ها و ایثارگری های بانوان فداکار میهن اسلامی و همچنین استان آذربایجان غربی بودیم؛ بانوان بسیاری در راه صیانت از میهن اسلامی و نظام جمهوری اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل گشته اند که بر ماست راه و مسیر شهدا را بشناسیم و آن را ادامه دهیم.

سعادت با تاکید بر اینکه پیام، فرهنگ و روحیه ایثار و مقاومت دفاع مقدس باید به نسل جوان امروزمان منتقل شود اظهارداشت: آمریکا و رژیم صهیونیسیتی هر روز یک اقدام جدید علیه نظام جمهوری اسلامی انجام می دهند اما دشمن باید بداند که ملت بزرگ ایران اسلامی در برابر زورگویی های استکبار هیچگاه تسلیم نمی شود.

وی ادامه داد: با پیروزی انقلاب اسلامی و ارائه اندیشه اسلامی و امیدهایی که در دل مستضعفین دنیا شکل گرفت، دشمن استکباری احساس خطر کرد و از همان ابتدای پیروزی انقلاب، به انحاء مختلف تلاش کرده که به این نظام و انقلاب آسیب برساند و آن را از مسیر خود منحرف سازد.

سعادت تاکید کرد: در این مدت با همین مقاومت ها و ایثارگری های زنان و مردان میهن اسلامی و هدایت های داهیانه رهبر معظم انقلاب، تمامی توطئه ها و برنامه های دشمن با شکست مواجه شده است.

استاندار آذربایجان غربی موضوع همه پرسی استقلال اقلیم کردستان را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: آنهایی که ساز رفراندوم را در اقلیم کردستان کوک کرده اند از صهیونیست ها دنباله روی می کنند و جمهوری اسلامی به هیچ عنوان، ایجاد رژیم صهیونسیتی دوم و غده های چرکین سرطانی را در جوار خود تحمل نخواهد کرد.

در این مراسم از تعدادی از مادران معظم شهدای والامقام نیز با اهدای لوح و هدایایی تجلیل بعمل آمد.