به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از تبلیغات اسلامی استان زنجان، اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، حجت‌الاسلام مسعود صفی یاری در نشست فصلی روحانیون مستقر با عرض تسلیت به مناسبت نزدیکی به ایام حزن و اندوه محرم افزود: بزرگ ترین افتخار استان زنجان عجین شدن نام آن با پایتخت شور و شعور حسینی است. افتخاری که عظمت و بزرگی آن با توجه به عظمت و بزرگی واقعه عاشورا و حضرت ابا عبدلله الحسین (ع) تصویر روشن تری را در ذهن مخاطب ایجاد میکند.

وی ادامه داد: از این رو کار برای بانیان و متولیان فرهنگی استان سخت است چرا که باید در خور پایتخت شور و شعور حسین برنامه ریزی و عمل کنند.

صفی یاری با اشاره به لزوم ایجاد توازن در برگزاری مراسم جشن و عزا افزود: متاسفانه باید گفت کفه برگزاری مراسم عزا در استان نسبت به جشن و شادی سنگین تر است. یکی از اولویت ها اداره کل تبلیغات اسلامی ایجاد توازن در برگزاری این مراسم ها است.

وی با بیان اینکه باید محتوای قوی در حوزه سخنرانی و مداحی تهیه و توسط مداحین و سخنران استفاده شود، گفت: کارگروهی تحت عنوان کارگروه تولید محتوا در این اداره تشکیل و فعالیت میکند.

صفی یاری اظهار داشت: با توجه به اینکه عزاداری استان زنجان در کانون توجهات مردم ایران و حتی کشور های مسلمان قرار دارد از این رو مداحان و سخنرانان در انتخاب اشعار و محتوا باید دقت لازم را داشته باشند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان به لزوم برگزاری نماز ظهر عاشورا نیز اشاره کرد و گفت: همچون سال های گذشته به برگزاری نماز ظهر عاشورا اهتمام ویژه داریم و معتقدیم این نماز که به یکی از ابعاد مهم عاشورا دلالت دارد باید با شکوه تر و غنی تر برگزار گردد.

صفی یاری با بیان اینکه روحانیون مستقر نعمات و برکات سازمات تبلیغات اسلامی محسوب میشوند بیان داشت: طی بازدیدی که در ماه اخیر از روستاهای دور افتاده داشتم، به نتایج فعالیت ها وسختی هایی که مستقرین استان برای تبلیغ دین اسلام متحمل میشوند پی بردم.

وی سطح علمی مستقرین را قابل قبول دانست و افزود: اداره کل تبلیغات اسلامی استان همواره تلاش میکند تا با برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی ویژه مانند کارگاه های سواد رسانه ای بر معلومات و مهارت های مستقرین در امر تبلیغ بیافزاید.