مجمع عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی کاسپین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا خانپور روز سه شنبه در جلسه مجمع عمومی اظهار داشت: خوشبختانه واگذاری شهرکهای صنعتی به بخش خصوصی این فرصت را برای واحدهای تولیدی فراهم کرده که اجرای طرح ها و برنامه های مناسب برای ارتقاء نگهداری شهرکهای صنعتی خصوصاً در بحث مبلمان شهری پیش از پیش فعالتر عمل کنند.

وی گفت: تشکیل هیئت مدیره های شرکتهای خدماتی گامی مهم در جهت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدی گری بخش دولت بود که صنعتگران در فرایندی قانونی و شفاف در مشارکت واحدهای صنعتی و تولیدی، خدماتی با برگزاری انتخابات در جهت ارتقاء کمی و کیفی انجام خدمات عمومی و عمرانی شهرک و ناحیه صنعتی گامی مهمی بردارند.

در این جلسه عملکرد صورتهای مالی منتهی به سال ۹۵ و تصویب تغییرات اساسنامه جدید برای شرکتهای خدماتی شهرکها و نواحی صنعتی با آراء واحدهای صنعتی و تولیدی جهت اجرا به تصویب رسید.

در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری شهرکهای و نواحی صنعتی به بخش خصوصی، اداره ۶ شهرک و ناحیه صنعتی کاسپین، لیا، آراسنج، حیدریه، خرمدشت و دانسفهان در استان به بخش خصوصی واگذار شد.