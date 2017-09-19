طرح ملی «سوگواره بصیرت عاشورایی» در ۳۱۲۵ امامزاده

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد شرفخانی، معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه پیش از ظهر امروز در نشست خبری طرح ملی سوگواره بصیرت عاشورایی در جمع خبرنگاران با تبیین نقش وقف در ترویج فرهنگ عاشورا، دوره رضا شاه معدوم را اوج رشد موقوفات مرتبط با عاشورابه جهت مقابله ان رژیم با عزاداری ابا عبدالله الحسین (ع)دانست وافزود :بر اساس آخرین جمع بندی انجام شده تاکنون ۳۴ هزار و۵۷۰ موقوفه مرتبط با تعزیه داری معادل ۱۸ درصد کل موقوفات کشور در سامانه جامع موقوفات کشور به ثبت رسیده است و در مجموع نیات عزاداری ،روضه خوانی و اطعام عزاداران نسبت به کل موقوفات کشور ۲۸ در صد را شامل می شود .

وی ادامه داد :همچنین ۱۵ هزار و۲۱۴موقوفه مرتبط با نیت روضه خوانی وسوگواری امام حسین ویاران با وفایش و در مجموع ۷درصد کل موقوفات و بیش از ۲۰ هزارو ۵۴۵ موقوفه مرتبط با اطعام عزاداران اباعبدالله الحسین و در مجموع بیش از ۱۰ درصد موقوفات کل کشور در سامانه موقوفات کشور به ثبت رسیده است . .

معاون سازمان اوقاف تعداد کل نیات موقوفات مرتبط با تعزیه داری را بیش از ۴۹ هزار و۲۶۵ موقوفه که ۱۴ درصد کل نیات مرتبط با تعزیه داری را تشکیل می دهد دانست وافزود : عاشورا به عنوان یک حادثه تاریخی و یک فرهنگ و اندیشه در میان مسلمانان جایگاهی خاص دارد و عشق مردم به حضرت اباعبدالله حسین (ع) این حادثه را به جریانی مستمر وجریان ساز در تاریخ تبدیل کرده است ورشد فرهنگ وقف در زمینه تعزیه داری نیز ناشی همین نگاه عاشقانه به اهل بیت وامام حسین(ع) است .

حجت الاسلام شرفخانی تعداد کل موقوفات مرتبط با اطعام عزاداری را ۲۷هزار و۷۲۱ موقوفه در سطح کشور دانست وتصریح کرد : واقعه عاشورا صرفاً یک حادثه تاریخی نیست بلکه به عنوان یک فرهنگ تاثیر گذار مطرح است و اگر دشمن تا امروز نتوانسته است صدمه ای به نظام اسلامی واین نهضت وارد کند به برکت فرهنگ وقف وفرهنگ عاشورایی است که با خون و گوشت مردم ما عجین شده است.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف با بیان اینکه یکی از سیاست های محوری این سازمان اجرای امینانه نیات واقفان وتاکید بر اجرای دقیق متن وقفنامه ها است افزود: محور ورویکرد سازمان اوقاف در اجرای سوگواره بصیرت، تبیین قیام عاشورا و تربیت رهرو حسینی وولایت مداری است وهمه حرکتهای انقلابی و بیداری های اسلامی که امروز در جهان شاهد آن هستیم به برکت این واقعه عظیم تاریخی وحماسه ساز رخ داده ،لذا استمرار عاشورا استمرار فرهنگ ناب محمدی (ص)و عدالت خواهی و ظلم ستیزی است.

حجت الاسلام شرفخانی با تاکید بر پیش گیری و مبارزه با خرافات و ضرورت تبیین شبهات مطرح پیرامون واقعه عاشورا تصریح کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه با رویکرد تبلیغ فرهنگ و بصیرت عاشورایی در میان جوانان و استفاده از فرصت محرم و صفر در افزایش سطح معرفتی مردم تلاش می کند تا برنامه های جذابی را در دهه اول محرم و دهه آخر صفر در آستان مقدس بقاع متبرکه در قالب سوگواره بصیرت عاشورایی با برپایی ۸۱۰خیمه معرفت با حضور بیش از ۳۵۰۰ مبلغ و روحانی ارائه کند .

شرفخانی تاکید کرد : برنامه های ویژه سازمان اوقاف در ایام ماه محرم تحت عنوان «سوگواره بصیرت عاشورایی» در سطح ۳۱۲۵ بقعه متبرکه و امامزاده در کشور وبا شعار" کرامت ما شهادت است" از اول مهر آغاز می شود ویکی از برنامه ها ی محوری این طرح اعزام مبلغ به آستان امامزادگان و بقاع متبرکه است لذا حضور این روحانیون در کلیه بقاعی که طرح سوگواره بصیرت عاشورایی در آنها اجرا می شود به منظور برپایی عزاداری صحیح و زدودن آسیب های عزاداری و پاسخگویی به شبهات وسوالات دینی مردم است ..

وی با اشاره به ایجاد عرصه های جدید در زمینه تبلیغ، برپایی خیمه های معرفت را از تاثیرگذارترین ابزارهای تبلیغی امروز برشمرد و گفت: در ایام محرم ۸۱۰ خیمه معرفت در امامزادگان کشور دایر می شود که در این خیمه ها مسائلی از قبیل پاسخگویی به سوالات و شبهات محرم، گفتمان های دینی برای برادران و خواهران جوان و نوجوان، غرفه های ویژه کودکان و نوجوانان و مباحث آسیب شناسی عزاداری مطرح می شود.

وی برگزاری تجمع سراسری لبیک یا حسین در ۵۱۵ امامزاده وبقعه متبرکه در عصر روز دوم محرم روز ورود امام حسین (ع) ویاران با وفایش در سرزمین کربلا ،بر گزاری همایش شیرخوارگان حسینی در ۴۷۵ بقعه متبرکه؛برگزاری همایش نوجوانان حسینی با عنوان احلی من العسل در روز ۵ مهرماه باحضور نوجوانان در ۳۱۷ بقعه وامامزاده را از دیگر برنامه های این سازمان دانست .

حجت الاسلام شرفخانی همچنین برپایی نمایشگاه بصیرت عاشورایی به صورت تابلوهای گرافیکی در سطح ۱۷۰۰ امامزاده و بقعه متبرکه و برگزاری همایش ویژه بانوان با عنوان رهروان زینبی (س) در عضر روز ۱۲ محرم را از دیگر برنامه های این طرح ملی برشمرد.

معاون سازمان یکی از برنامه های محوری را تاکید بر اقامه نماز جماعت در ظهر تاسوعاوعاشورای حسینی دانست و با اشاره به حمایت سازمان اوقاف از هیاتهای مذهبی خاطرنشان کرد : حمایت سازمان اوقاف از بیش از ۱۲ هزار مجلس عزاداری حسینی علاوه بر محافل مجالس امامزادگان که دارای شرایط لازم می باشند از دیگر برنامه های سوگواره بصیرت عاشورایی است .

شرفخانی اقامه نماز جماعت باشکوه به خصوص نماز ظهر و عصر روز تاسوعا و عاشورا در سطح ۳۱۲۵ امامزاده، برنامه ختم قرآن و برپایی محافل انس با قرآن در مراسم و محافل عزاداری وتولید محصولات نمایشگاهی ، چاپ کتاب مسابقه رسم خط کربلا در ۱۰ هزار نسخه وکتاب تحلیل جامع زندگی ۲۵۰ ساله ائمه (ع) را از دیگر برنامه های سوگواره بصیرت عاشورایی برشمرد.