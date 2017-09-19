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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۲۲

مخالفت قاطع ائتلاف ملی عراق با همه پرسی اقلیم کردستان

مخالفت قاطع ائتلاف ملی عراق با همه پرسی اقلیم کردستان

ائتلاف ملی عراق طی نشستی ضمن مخالفت قاطع با برگزاری همه پرسی عراق از به رسمیت نشناختن نتایج آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، ائتلاف ملی عراق نتایج همه پرسی استقلال اقلیم کردستان را که قرار است در ۲۵ سپتامبر جاری برگزاری شود، به علت مغایرت آن با قانون اساسی نمی پذیرد.

در بیانیه این ائتلاف آمده است: هیئت رهبری ائتلاف ملی در نشستی که به ریاست عمار حکیم رئیس ائتلاف ملی برگزار کرد؛ موضوع بسیار مطرح عراق یعنی همه پرسی استقلال اقلیم کردستان را مورد رایزنی قرار داد. در این نشست ضمن مخالفت قاطع با برگزاری همه پرسی تاکید شد که نتایج همه پرسی به این علت که گامی مغایر با قانون اساسی است و مستند بر قانون نیست به رسمیت شناخته نمی شود. در این نشست بر اهمیت تکیه بر قانون اساسی برای گفتگو تاکید شد.

رهبران ائتلاف ملی عراق خواستار گفتگوی ملی جدی و عمیق و متوازن برای حل مشکلات موجود میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان شدند و از دولت عراق خواستند که همه ابزارهای لازم برای تحکیم وحدت عراق را به کار بربندد.

در این نشست از نقش مثبت تیم سازمان ملل در عراق(یونامی) در حفظ وحدت کشور استقبال شد.

کد مطلب 4091827

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