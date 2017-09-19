مرکز خدمات جامع سلامت استیجاری در مازندران وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل برزگر بعدازظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از بهورزان مرکز استان با بیان اینکه نخستین خانه بهداشت در سال ۱۳۶۳ احداث شده است، اظهار کرد: مسئولان حوزه بهداشت برای کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری های واگیر و مرگ کودکان و مادران باردار مراکز بهداشتی را راه اندازی کردند.

وی با اشاره به نقش بهورزان در کاهش بیماری های غیر واگیر، گفت: در گذشته از هر هزار تولد زنده، ۱۵۰تا ۲۰۰ کودک فوت می کردند که با کمک بهورزان امروز این رقم به ۲۵رسیده است.

وی یکی از مشکلات حوزه سلامت را بیماری های غیر واگیر دانست و افزود: امروز بیماری های غیر واگیر در جامعه شیوع پیدا کرده است که بهورزان باید در جهت کاهش و کنترل بیماری های غیر واگیر تلاش کنند.

دکتر برزگر با بیان اینکه بهورزان محور اصلی سلامت هستند، ادامه داد: خانه بهداشت یکی از محیطی ترین ادارات است زیرا در برخی از روستاها اگر مدرسه نداشته باشیم خانه بهداشت وجود دارد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان ساری به اقدامات دولت یازدهم در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: در طول سال های گذشته به اندازه چهار سال اخیر به سیستم بهداشت ودرمان کمک نشده است که اقدامات دولت یازدهم در طول این سال ها بی نظیر بوده است.

وی با بیان اینکه در چهار سال اخیر ۲۰خانه بهداشت در ساری احداث شده است،بیان کرد: در سال جاری ۱۲خانه بهداشت و سه مرکز درمانی روستایی احداث می شود.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان ساری با بیان اینکه ۲۵ درصد از خدمات حوزه بهداشتی برعهده وزارت بهداشت است، اظهار کرد:دستگاه ها و ادارات مختلف ۷۵ درصد از وظایف حوزه بهداشتی را برعهده دارند که باید به آن عمل کنند.