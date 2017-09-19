۱۳۶ هزار نفر از عشایر بختیاری در حال کوچ هستند

یحیی حسین پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۳۶ هزار نفر از عشایربختیاری در چهارمحال و بختیاری در حال کوچ هستند، اظهار داشت: عشایر چهارمحال و بختیاری در حال کوچ به استان خوزستان هستند.

وی عنوان کرد: عشایر در شهرهای ایذه، مسجد سلیمان و اندیکا و ... استان خوزستان مستقر می شوند.

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کوچ عشایر طبق تقویم کوچ تا ۲۰ آبان ماه در این استان ادامه دارد.

وی اظهار داشت: عشایر باید طبق تقویم کوچ و زودتر از آن کوچ کنند چرا که بارش های پاییزه در استان چهارمحال و بختیاری آغاز می شود.