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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۵۹

در چهارمحال و بختیاری؛

۱۳۶ هزار نفر از عشایر بختیاری در حال کوچ هستند

۱۳۶ هزار نفر از عشایر بختیاری در حال کوچ هستند

شهرکرد- مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری با اشاره به آغاز کوچ عشایر در این استان، گفت: ۱۳۶ هزار نفر از عشایربختیاری در چهارمحال و بختیاری در حال کوچ هستند.

یحیی حسین پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۳۶ هزار نفر از عشایربختیاری در چهارمحال و بختیاری در حال کوچ هستند، اظهار داشت: عشایر چهارمحال و بختیاری در حال کوچ به استان خوزستان هستند.

وی عنوان کرد: عشایر در شهرهای ایذه، مسجد سلیمان و اندیکا و ... استان خوزستان مستقر می شوند.

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کوچ عشایر طبق تقویم کوچ تا ۲۰ آبان ماه در این استان ادامه دارد.

وی اظهار داشت: عشایر باید طبق تقویم کوچ و زودتر از آن کوچ کنند چرا که بارش های پاییزه در استان چهارمحال و بختیاری آغاز می شود.

کد مطلب 4091829

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