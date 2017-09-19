به گزارش خبرنگار مهر، وحید مومن زاده ظهر سه شنبه در اختتامیه نخستین جشنواره مسابقه عکس روح الله اظهار داشت: مسابقه عکس روح الله برای نخستین بار در اصفهان با محوریت روایت شخصیت حضرت امام خمینی (ره) با رویکرد هنری برگزارمی‌شود.

وی افزود: این مسابقه عکس در سه محور اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره)، اماکن و شخصیت امام خمینی برگزار می‌شود و به دلیل محدودیت‌های موضوعی تکنیک مسابقه آزاد بوده است.

دبیر هنری نخستین مسابقه عکس روح الله با بیان اینکه ۷۱ نفر برای شرکت در این مسابقه ثبت‌نام کرده‌اند، ادامه داد: ۴۳۵ اثر به دبیرخانه مسابقه ارسال شده است که در نهایت ۷۳ اثر به نمایشگاه راه یافت.

نمایش ۳۱ تک عکس در بخش حرفه ای

وی با بیان اینکه داوری آثار مسابقه روز چهارشنبه هشت شهریورماه با حضور دو داور از تهران و یک داور از اصفهان برگزار شد، بیان داشت: پس از چندین مرحله داوری ۳۱ تک عکس در بخش حرفه ای، ۱۰ اثر در بخش موبایل، دو مجموعه عکس در بخش حرفه ای و دو مجموعه عکس موبایلی به دفتر جشنواره رسید.

مومن‌زاده با اشاره به اینکه استان‌های هم جوار مانند مرکزی، همدان، چهارمحال، همدان، کردستان مرکزی و تهران نیز در این مسابقه شرکت داشتند، ابراز داشت: با توجه به استقبال از این جشنواره سال آینده قرار است مسابقه عکس روح الله به شکل ملی برگزار شود.

وی سطح آثار رسیده به جشنواره را خوب ارزیابی و تاکید کرد: در راستای برگزاری این مسابقه و به منظور آشنایی شرکت‌کنندگان با اندیشه‌ها و زندگی امام خمینی (ره) دو کارگاه ورک شاپ با حضور ساسان معیری و مریم کاظم زاده از عکاسان جنگ برگزار شد.

برگزاری اردوهای بازدید از بیت امام خمینی (ره) برای عکاسان

دبیر هنری نخستین مسابقه عکس روح الله اضافه کرد: همچنین اردوهای بازدید از بیت امام خمینی (ره) در خمین، جماران و مرقد ایشان با حضور عکاسان ثبت‌نام کننده در این مسابقه برگزار شد که از اصفهان حدود ۴۰ نفر حضور داشتند.

وی با اشاره به جوایز نفرات برتر این مسابقه گفت: در بخش‌های مختلف مسابقه از دو میلیون تا ۵۰۰ هزار تومان به نفرات اول تا سوم اهداء می‌شود.

مومن زاده با اشاره به اینکه در فراخوان اولیه بخش شایسته تقدیر نداشتیم، گفت: پس از داوری برخی عکس‌ها شایسته تقدیر شناخته شدند و بر این اساس از چهار عکس در بخش تک عکس و حرفه ای تقدیر خواهد شد.