وحید علی ضمیر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل پاییز و بازگشایی مدارس از ابتدای شهریور ماه امسال سازمان‌ها و مناطق تابعه شهرداری برنامه ریزی لازم را برای اجرای طرح استقبال از مهره ماه در دستور کار خود قرار داده‌اند.

وی اظهار داشت: فضاسازی و آماده سازی مطلوب شهر و مدارس در آستانه بازگشایی مدارس برای ایجاد خاطره خوش در اذهان دانش آموزان بخصوص کلاس اولی‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان است.

مدیر عامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری با تاکید بر تلاش برای زیبا سازی مدارس از رنگ آمیزی و نقاشی دیواری و کاشت گل در باغچه های ۱۲ مدرسه منتخب در مناطق ۴ گانه شهرداری همدان خبر داد.

وی با بیان اینکه دو اکیپ، رنگ‌آمیزی دیوارها و امحا دیوار نویسی در ۵۰ مدرسه شهر همدان به ویژه بیشتر در نقاط حاشیه شهر را انجام می‌دهند، عنوان کرد: مدارسی که در مجاورت پارک‌ها و فضای سبز قرار دارند نیز به طور ویژه گل‌کاری می‌شوند.

وی هدف از انجام این اقدامات در مدارس را اجرای طرح استقبال از مهر و ارائه خدمات به دانش‌آموزان و ایجاد شادابی و نشاط در جامعه ذکر کرد و گفت: در چهار مدرسه منتخب با حضور مدیران شهری و اعضای شورای شهر به مناسبت بازگشایی مدارس زنگ مهر نواخته خواهد شد.

علی ضمیر در پایان یاد آور شد: اهدای ۱۰ هزار گلدان گل به دانش‌آموزان کلاس اولی در جشن شکوفه‌ها با حضور مدیران انجام خواهد شد.