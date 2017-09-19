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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۱۷

مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری همدان:

اهدای ۱۰ هزار گلدان به دانش‌آموزان همدانی در جشن شکوفه ها

اهدای ۱۰ هزار گلدان به دانش‌آموزان همدانی در جشن شکوفه ها

همدان - مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری همدان از اهدای ۱۰ هزار گلدان حاوی گل به دانش آموزان کلاس اولی در روز شکوفه ها خبر داد.

وحید علی ضمیر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل پاییز و بازگشایی مدارس از ابتدای شهریور ماه امسال سازمان‌ها و مناطق تابعه شهرداری برنامه ریزی لازم را برای اجرای طرح استقبال از مهره ماه در دستور کار خود قرار داده‌اند.

وی اظهار داشت: فضاسازی و آماده سازی مطلوب شهر و مدارس در آستانه بازگشایی مدارس برای ایجاد خاطره خوش در اذهان دانش آموزان بخصوص کلاس اولی‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان است.

مدیر عامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری با تاکید بر تلاش برای زیبا سازی مدارس از رنگ آمیزی و نقاشی دیواری و کاشت گل در باغچه های ۱۲ مدرسه منتخب در مناطق ۴ گانه شهرداری همدان خبر داد.

وی با بیان اینکه دو اکیپ، رنگ‌آمیزی دیوارها و امحا دیوار نویسی در ۵۰ مدرسه شهر همدان به ویژه بیشتر در نقاط حاشیه شهر را انجام می‌دهند، عنوان کرد: مدارسی که در مجاورت پارک‌ها و فضای سبز قرار دارند نیز به طور ویژه گل‌کاری می‌شوند.

وی هدف از انجام این اقدامات در مدارس را اجرای طرح استقبال از مهر و ارائه خدمات به دانش‌آموزان و ایجاد شادابی و نشاط در جامعه ذکر کرد و گفت: در چهار مدرسه منتخب با حضور مدیران شهری و اعضای شورای شهر به مناسبت بازگشایی مدارس زنگ مهر نواخته خواهد شد.

علی ضمیر در پایان یاد آور شد: اهدای ۱۰ هزار گلدان گل  به دانش‌آموزان کلاس اولی در جشن شکوفه‌ها با حضور مدیران انجام خواهد شد.

کد مطلب 4091851

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