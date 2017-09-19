اجرای طرح پیشگیری از اعتیاد در ۴۰ درصد مدارس چهارمحال وبختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، سیدقدیر مرتضوی بعدازظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی و مبارزه با مواد مخدر استان اظهار داشت: ۴۰ درصد از مدارس چهارمحال و بختیاری تحت پوشش طرح پیشگیری از شیوع اعتیاد قرار گرفته اند که این مهم باید به شکل منظم و همیشگی جریان داشته و همچنین بیشتر خانواده می‌توانند در این آموزش ها شرکت کنند.

وی در ادامه عنوان کرد: کلاس های آموزشی جلوگیری از شیوع مواد مخدر و پیشگیری از مصرف آن و مقابله با اعتیاد با همکاری آموزش و پرورش و سازمان تبلیغات اسلامی در مدارس این استان برگزار می‌شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در راستای تحقق اهداف مورد نظر در زمینه مقابله با امر خانمان سوز اعتیاد و موادمخدر باید یک الگوی بومی متناسب با محیط و فرهنگ حاکم در جامعه طراحی و عملی شود.

مرتضوی تاکید کرد: از طریق رسانه باید اثرات مخرب اعتیاد و ایجاد آسیب های اجتماعی از جمله طلاق، دزدی و بیماری های روحی و روانی و... برای مردم جامعه به تصویر کشیده شود.

وی افزود: مردمی کردن و مشارکت دادن افراد در امر مبارزه با موادمخدر نتایج ارزنده و مطلوبی را به دنبال دارد و همچنین تحقق هر چه بهتر و دستیابی آسان به اهداف جامعه با مشارکت اجتماعی توسط اسلام توصیه شده است.