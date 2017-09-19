مجتمع های دامداری در طارم ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، علی باقری در جلسه بررسی مشکلات انتقال احشام شهرستان طارم، یکی از مشکلات و دغدغه مردم شهرستان به ویژه شهروندان شهر چورزق و آببر را انتقال احشام از داخل فضای شهری به بیرون از محیط زندگی شان برشمرد و اظهار کرد: در این راستا، ایجاد مجتمع های دامداری بهترین راهکار برای مرتفع کردن این مشکل است؛ به گونه ای که شورای اسلامی شهر چورزق برای تسریع در روند اجرای این طرح، باید اقدام به تاسیس شرکت تعاونی دامداران نماید و از فرصت فراهم شده برای رفع معضل چندین ساله مردم منطقه استفاده کند.

باقری با بیان اینکه دامداران شهرها و روستاهای این شهرستان در قالب مجتمع های اقتصادی، ساماندهی می شوند، گفت: ایجاد مجتمع های دامداری در قالب تاسیس شرکت تعاونی به صورت پایلوت در شهرها و برخی روستاهای شهرستان طارم عملیاتی شده و در این راستا به دامداران متقاضی، زمین واگذار خواهد شد.

وی ادامه داد: نگهداری دام در داخل روستاها و شهرها علاوه بر آسیب زدن به محیط زیست، تخریب مبلمان شهری و تحمیل هزینه های سنگین و مستمر به بافت شهری و روستایی، باعث بروز مشکلات بهداشتی و نارضایتی مردم شده است و به همین دلیل، حل این مشکل نیازمند اقدامات اساسی جهت انتقال دام ها به بیرون از فضای محل سکونت شهروندان می باشد.

فرماندار طارم با بیان اینکه زمین واگذار شده از سوی جهاد کشاورزی جهت اجرای این طرح و سایر فعالیت های اقتصادی در شهر چورزق 22 هکتار است، خاطر نشان کرد: شهرداری می تواند با تامین زیرساخت های مورد نیاز در این طرح مشارکت داشته باشد.

باقری تصریح کرد: صرف هزینه برای شهرداری جهت راه اندازی این مجتمع اقتصادی در مقابل خسارت های وارد شده از سوی دامداران به تاسیسات عمومی شهر، بسیار کمتر است و بدون شک راه اندازی این مجتمع به سود شهرداری ها است و در بلند مدت، نتایج این اقدام شهرداری ها مشخص خواهد شد.

فرماندار شهرستان طارم از اعطای تسهیلات ارزان قیمت جهت راه اندازی این طرح اقتصادی خبر داد و افزود: جهت تسریع در اجرایی شدن این طرح، تلاش خواهد شد در آینده نیز اعتبار دولتی برای این موضوع تخصیص یابد.

باقری همچنین با اشاره به پیشرفت قابل توجه شهرستان طارم در بخش کشاورزی، اظهار کرد: تولید 450 هزار تن انواع محصولات کشاورزی در منطقه و کسب مقام نخست در تولید زیتون در کشور توسط باغداران طارمی، نشان از برنامه ریزی دقیق و همت و پشتکار مردم دارد که این امر، در جای خود ستودنی و شایسته تقدیر است.

وی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی در شهرستان طارم، بیشترین جمعیت فعال را به خود اختصاص داده و اقتصاد منطقه وابسته به این بخش است، یادآور شد: با توجه به اینکه شهرستان طارم در بخش خدمات، صنایع و معادن و گردشگری پتانسیل های بسیار خوبی نیز دارد، باید با تجدیدنظر در برنامه ریزی ها، اقتصاد شهرستان طارم را از وابستگی به کشاورزی تعدیل نمود و به سمت این بخش ها هدایت کرد.

فرماندار طارم تصریح کرد: با فراهم کردن زیرساخت ها و برنامه ریزی های مناسب می توان زمینه سرمایه گذاری، رونق اقتصادی و ایجاد مشاغل جدید برای جوانان را در منطقه فراهم کرد.