هر بار خواستیم کار درستی انجام دهیم ریشه کار را هدف گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قدیمی با اشاره به حضور جدی مافیای کودکان کار و متکدی در پایتخت اظهار کرد: اعضای مافیا برای اینکه ترحم مردم را به خود جلب کنند سرچهارراه ها به کودکان لباس پاره می پوشانند و به عمد سر و صورت آن ها را سیاه می کنند.

وی با تاکید بر ضرورت مقابله با مافیایی که کودکان کار و متکدی را استثمار می کند، گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی اجتماعی کشور که مصوبه وزیر کشور هم است قرار شد در کلانشهرها قرارگاه فوریت های اجتماعی تشکیل شود تا آسیب ها به گونه ای ساماندهی شوند. در این راستا و با همراهی بهزیستی و سایر ارگان های مسئول طرح ساماندهی کودکان کار و متکدی در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران افزود: البته متولی طرح سازمان بهزیستی است و ما سازمان همکار هستیم به این معنی که شهرداری تنها زیرساخت ها را فراهم می کند و با حضور مددکار بهزیستی جذب کودکان انجام می شود.

قدیمی در ادامه یادآور شد: در آستانه سال جدید تحصیلی کودکان باید برای رفتن به مدرسه آماده شوند نه اینکه سرچهارراه ها اسپند دود کنند. فارغ از این موضوع، بسیاری از کودکان کار و متکدی مشکلات شدید بهداشتی و درمانی دارند که هرگز به به آن توجه نشده و در قالب طرح مذکور می توان روند درمان آن ها را پیگیری کرد.

وی با اشاره به جوسازی های اخیر درخصوص طرح جذب کودکان کار و متکدی تصریح کرد: نباید فراموش کنیم هر یک از این کودکان روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان برای مافیا درآمد دارند و حتی سرقفلی چهارراه ها در داد و ستد میان مافیا به اعضا واگذار شد. تحت این شرایط، اغلب رئیس باندها زمان اجرای طرح جذب با چاقو و قمه به مددکار حمله می کنند و طبیعی است در این وضعیت پلیس وارد عمل شود و با رئیس باند برخورد کند.

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه به ضرس قاطع می گویم کودکان در زمان جذب به هیچ عنوان مورد ضرب و شتم قرار نگرفته و نمی گیرند، تاکید کرد: هر بار که تمامی ارگان های مسئول با هم هماهنگ شدند و خواستند کار درستی انجام دهند، عده ای احساساتی شدند و تلاش کردند تا ریشه کار را بزنند. اما من روستایی را می شناسم که تمام ساکنان آن برای تکدی گری به تهران مهاجرت کردند به طوری که روستا در حال حاضر خالی از سکنه است.

قدیمی در پاسخ به این سوال که رئیس سازمان بهزیستی چندی قبل از عدم همکاری نیروی انتظامی و تحویل سریع کودکان به خانواده ها گلایه کرده بود، خاطرنشان کرد: این بار قرار شد تا ابتدا از محل زندگی کودکان بازدید شود و در صورت احراز شرایط، کودک به خانواده تحویل داده شود. ضمن اینکه قرار است تا کودکان زیر ۷ سال به مرکز بعثت، ۷ تا ۱۵ سال به مرکز یاسر و دختران به مرکز خیام منتقل می شوند. در مرحله بعد تماس با خانواده و قیم کودک انجام می شود.

وی گفت: اگر کودک برای اولین بار جذب شده باشد با حکم قضائی با خانواده و قیم او برخورد می شود و در صورت اینکه کودک پیش از این هم سابقه جذب داشته باشد باز هم با حکم قضائی برخورد مناسب اما متفاوت با خانواده و قیم انجام می شود.