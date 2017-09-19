خودروی حامل مشروبات الکی در اسدآباد توقیف شد

محمدجواد هاجرپور در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی اعلام خبری مبنی بر ورود یک محموله قاچاق مشروبات الکلی به اسدآباد، با همکاری مامورین انتظامی این محموله با موفقیت کشف و ضبط شد.

وی افزود: مامورین انتظامی شهرستان اسدآباد پس از هماهنگی با مقام قضایی وارد عمل شده و پس از یک تعقیب و گریز طولانی و شلیک سه گلوله در نهایت سرنشینان خودرو را دستگیر کردند.

دادستان اسدآباد عنوان کرد: در بازرسی های به عمل آمده از خودرو تعداد ۵۶۹ بطری و قوطی مشروبات الکلی خارجی کشف و ضبط شد.

محمدجواد هاجرپور با بیان اینکه متهمان از بوکان به سمت کرج درحال حرکت بودند، تاکید کرد: از متهمان ۴ خط سیم کارت و وسایل دودزا، همچنین ۴ فقره پلاک خودرو کشف شد.

هاجرپور عنوان کرد: یک خودرو از عقب و یک خودرو از جلو خودرو حامل مشروبات را محافظت می کردند و همه مسائل امنیتی برای رساندن محموله به مقصد رعایت می شد.