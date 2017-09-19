۴۰۰۰نفر آمر به معروف در سطح استان سمنان فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیایی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری مسئولان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر سمنان به میزبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر با سه محور مردم به مردم، دولت به مردم و مردم به دولت باید در کشور اجرا شود، ابراز داشت: نهادینه شدن فرهنگ عاشورایی و حسینی به ایجاد جامعه سالم و با نشاط کمک می کند.

وی با ابراز اینکه بیش از چهار هزار نفر برای تذکر لسانی و امر به معروف در سطح استان سمنان فعال هستند که نشان می دهد این موضوع در استان به نحور مطلوب پایه ریزی شده است، افزود: اگر می خواهیم امر به معروف و نهی از منکر کارکرد موثری داشته باشد باید در وهله نخست دستگاه های اجرایی با این ستاد همسو و هم راستا باشند.

دادستان سمنان بابیان اینکه قانونی شدن رویکرد احیای امر به معروف و نهی از منکر درخواست مقام معظم رهبری است، ابراز داشت: اجرای دقیق برنامه ها می تواند در کاهش آسیب های اجتماعی موثر باشد لذا در این بین باید رسانه ها نیز به وظایف خود در اطلاع رسانی عمل کنند.

آسیابی با بیان اینکه امر به معروف تنها به حجاب مربوط نمی شود، تاکید کرد: با توجه به اینکه امسال به اقتصاد مقاومتی نام گذاری شده است لذا باید برای افراد مسئول در اجرای این مهم کوتاهی می کنند امر به معروف و نهی از منکر صورت گیرد تا شاهد ارتقا روز افزون رشد اقتصادی در کشور باشیم.

یکم تا هفتم محرم به نام هفته امر به معروف و نهی از منکر نام گذاری شده است.