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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۳۸

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی پلدختر:

لزوم نظارت بر اشعار مداحان/ ۱۳۵هیئت مذهبی در پلدختر فعالیت می‌کند

لزوم نظارت بر اشعار مداحان/ ۱۳۵هیئت مذهبی در پلدختر فعالیت می‌کند

پلدختر- رئیس شورای هیئت‌های مذهبی پلدختر گفت: مسئولان هیئت‌های مذهبی بر اشعار مداحان در عزاداری امام حسین (ع) نظارت کنند تا از انحراف جلوگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا جعفری روز سه شنبه در گردهمایی بزرگ عاشوراییان شهرستان پلدختر اظهار داشت: مداحان در اشعار و نوحه های خود به بیان اهداف قیام امام حسین (ع) و ظلم ستیزی بپردازند و از طرح خرافات خودداری کنند.

وی از تجمع و برگزاری مراسم متمرکز تاسوعای حسینی در پلدختر خبر داد و افزود: این مراسم مانند سال های گذشته در یکی از خیابان های اصلی شهر با حضور هیئت های و دستجات مختلف عزاداری برگزار می شود.

رئیس شورای هیئت های مذهبی پلدختر گفت: مسئولان هیئت های مذهبی آسیب های هیئت خود را شناسایی و با سایر هیئت ها وحدت و همکاری داشته باشند.

جعفری با بیان اینکه هدف امام حسین (ع) تحقق شعار معروف «هیهات من الذله» و فلسفه آن احیای امر به معروف و نهی از منکر و ایستادن در مقابل ظلم است، افزود: عزاداران حسینی و هیئت های مذهبی باید این اهداف و پیام قیام ابا عبدالله الحسین (ع) را مد نظر داشته و مراسم ها را با شور و شعور حسینی همراه کنند.

وی با بیان این که سعی شود در عزاداری ها حضور جوانان و مردم پر شور باشد، گفت: مسئولان هیئت های مذهبی بر اشعار مداحان در عزاداری امام حسین (ع) نظارت کنند تا از انحراف جلوگیری شود.

رئیس شورای هیئت های مذهبی پلدختر گفت: این شهرستان ۱۳۵ هیئت مذهبی دارد که در ماه محرم در سطح شهرستان فعالیت می کنند.

کد مطلب 4091873

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