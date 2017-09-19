به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا جعفری روز سه شنبه در گردهمایی بزرگ عاشوراییان شهرستان پلدختر اظهار داشت: مداحان در اشعار و نوحه های خود به بیان اهداف قیام امام حسین (ع) و ظلم ستیزی بپردازند و از طرح خرافات خودداری کنند.

وی از تجمع و برگزاری مراسم متمرکز تاسوعای حسینی در پلدختر خبر داد و افزود: این مراسم مانند سال های گذشته در یکی از خیابان های اصلی شهر با حضور هیئت های و دستجات مختلف عزاداری برگزار می شود.

رئیس شورای هیئت های مذهبی پلدختر گفت: مسئولان هیئت های مذهبی آسیب های هیئت خود را شناسایی و با سایر هیئت ها وحدت و همکاری داشته باشند.

جعفری با بیان اینکه هدف امام حسین (ع) تحقق شعار معروف «هیهات من الذله» و فلسفه آن احیای امر به معروف و نهی از منکر و ایستادن در مقابل ظلم است، افزود: عزاداران حسینی و هیئت های مذهبی باید این اهداف و پیام قیام ابا عبدالله الحسین (ع) را مد نظر داشته و مراسم ها را با شور و شعور حسینی همراه کنند.

وی با بیان این که سعی شود در عزاداری ها حضور جوانان و مردم پر شور باشد، گفت: مسئولان هیئت های مذهبی بر اشعار مداحان در عزاداری امام حسین (ع) نظارت کنند تا از انحراف جلوگیری شود.

رئیس شورای هیئت های مذهبی پلدختر گفت: این شهرستان ۱۳۵ هیئت مذهبی دارد که در ماه محرم در سطح شهرستان فعالیت می کنند.