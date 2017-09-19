برگزاری پروژه مهر امسال استانی است/تشکیل شش کارگروه اجرایی

به گزارش خبرنگار مهر، حبیبالله عسگری پیش از ظهر سهشنبه در نشستی با خبرنگاران که به مناسبت بازگشایی مدارس برگزار شد با اشاره به اینکه امسال و برای اولین بار اجرای پروژه مهر را به استانها واگذار کردهاند، اظهار داشت: ما نیز بر اساس تجربیات سالهای قبل آسیبشناسی مورد نیاز را انجام داده و برنامهریزیهایی را نیز برای این امر تعریف کردهایم.
وی با بیان اینکه ما برای ارزیابی فعالیتهای مدارس و ادارات آموزش و پرورش استان اصفهان به چهار منطقه تقسیمبندی کردهایم، اضافه کرد: از این رو عملکرد این ادارات را ارزیابی می کنیم.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه بازرسی در دو مرحله و در مرحله اول از ۱۰ شهریور تاکنون انجام شده است، تصریح کرد: مرحله دوم بازرسیها نیز از دو تا ۱۵ مهر ماه اجرایی خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه امروز آموزش و پرورش را به عنوان تنها عنصر تعلیم و تربیت میدانند، ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم که این نهاد در این راه به تنهایی نمیتواند عمل کند و باید دیگر نهادها نیز در کنار آموزش و پرورش قرار گیرند.
عسگری با بیان اینکه شش کارگروه پروژه مهر را در استان اصفهان اجرایی میکنند، افزود: یکی از این کارگروهها کارگروه ارزیابی و نظارت است و امسال نیز تغییراتی در نحوه کار به وجود آمد و دبیرخانه به اداره ارزیابی عملکرد واگذار شد.
وی با اشاره به اینکه در این راستا ۲۴ محور را تعریف و ۴۷ شاخص مشخص کردیم، افزود: بسیاری از این شاخصها در آموزش و پرورش قابل رصد و بسیاری دگیر نیز در نواحی و مناطق رصد میشوند.
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