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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۴۰

رئیس اداره ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش اصفهان:

برگزاری پروژه مهر امسال استانی است/تشکیل شش کارگروه اجرایی

برگزاری پروژه مهر امسال استانی است/تشکیل شش کارگروه اجرایی

اصفهان - رئیس اداره ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش اصفهان گفت: امسال و برای اولین بار اجرای پروژه مهر به استان‌ها واگذار که بر اساس تجربیات سال‌های قبل آسیب‌شناسی لازم انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله عسگری پیش از ظهر سه‌شنبه در نشستی با خبرنگاران که به مناسبت بازگشایی مدارس برگزار شد با اشاره به اینکه امسال و برای اولین بار اجرای پروژه مهر را به استان‌ها واگذار کرده‌اند، اظهار داشت: ما نیز بر اساس تجربیات سال‌های قبل آسیب‌شناسی مورد نیاز را انجام داده و برنامه‌ریزی‌هایی را نیز برای این امر تعریف کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه ما برای ارزیابی فعالیت‌های مدارس و ادارات آموزش و پرورش استان اصفهان به چهار منطقه تقسیم‌بندی کرده‌ایم، اضافه کرد: از این رو عملکرد این ادارات را ارزیابی می کنیم.

رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات مردمی اداره‌ کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه بازرسی در دو مرحله و در مرحله اول از ۱۰ شهریور تاکنون انجام شده است، تصریح کرد: مرحله دوم بازرسی‌ها نیز از دو تا ۱۵ مهر ماه اجرایی خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه امروز آموزش و پرورش را به عنوان تنها عنصر تعلیم و تربیت می‌دانند، ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم که این نهاد در این راه به تنهایی نمی‌تواند عمل کند و باید دیگر نهادها نیز در کنار آموزش و پرورش قرار گیرند.

عسگری با بیان اینکه شش کارگروه پروژه مهر را در استان اصفهان  اجرایی می‌کنند، افزود: یکی از این کارگروه‌ها کارگروه ارزیابی و نظارت است و امسال نیز تغییراتی در نحوه کار به وجود آمد و دبیرخانه به اداره ارزیابی عملکرد واگذار شد.

وی با اشاره به اینکه در این راستا ۲۴ محور را تعریف و ۴۷ شاخص مشخص کردیم، افزود: بسیاری از این شاخص‌ها در آموزش و پرورش قابل رصد و بسیاری دگیر نیز در نواحی و مناطق رصد می‌شوند.

کد مطلب 4091875

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