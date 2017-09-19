حملات هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه‌ ای در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین به نقل از خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که جنگنده های رژیم صهیونیستی امروز (سه شنبه) منطقه تل الرشاحة واقع در خاک لبنان و سوریه از سمت مزارع شبعا را هدف قرار دادند.

ساعتی پیش رژیم صهیونیستی مدعی شد که با استفاده از سامانه موشکی «پاتریوت» (patriot) به یک پهپاد حزب الله لبنان که از سوریه در حال ورود به سرزمین‌های اشغالی بود، شلیک کرده است.

نیروی هوائی صهیونیست ها در این باره ادعا کرد که این پهپاد سوری قصد داشت از بلندی های جولان اشغالی عبور کند که مورد اصابت موشک «پاتریوت» قرار گرفت.

اسرائیل مدعی شده این پهپاد ساخت ایران و متعلق به حزب الله لبنان بوده است.

رژیم اشغالگر قدس همچنین مدعی است که پهپاد موردنظر بر اثر برخورد این موشک سقوط کرده است.