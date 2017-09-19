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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۵۸

رئیس اداره انجمن اولیاء و مربیان آموزش‌وپرورش خراسان شمالی:

نرخ کرایه سرویس مدارس در خراسان شمالی ۱۰ درصد افزایش یافت

نرخ کرایه سرویس مدارس در خراسان شمالی ۱۰ درصد افزایش یافت

بجنورد- رئیس اداره انجمن اولیاء و مربیان آموزش‌وپرورش خراسان شمالی از افزایش حدود ۱۰ درصدی نرخ کرایه سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد سیدی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی اظهار کرد: نرخ کرایه سرویس مدارس خراسان شمالی برای سال تحصیلی جدید با توجه به نرخ تورم، حدود ۱۰ درصد افزایش پیداکرده است.

سیدی با اشاره به اینکه وظیفه ساماندهی و نظارت بر مسائل مختلف حوزه ایاب و ذهاب دانش‌آموزان توسط شرکت‌ها را بر عهده‌داریم، عنوان کرد: رقم اعلام‌شده هنوز به تصویب شورای شهر نرسیده است.

وی افزود: ۱۵ هزار دانش‌آموز خراسان شمالی در شهر و روستا از سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزی استفاده می‌کنند.

وی درباره سرویس‌های مدارس شهری تأکید کرد: والدین کرایه مربوطه را به‌حساب مدرسه واریز کنند و رانندگان نیز موظف به دریافت کرایه خود از مدارس هستند.

رئیس اداره انجمن اولیاء و مربیان آموزش‌وپرورش خراسان شمالی عنوان کرد: والدین باید ۴۰درصد حق ایاب و ذهاب دانش‌آموزان را ابتدای سال پرداخت کنند.

سیدی داشتن معاینه فنی برای سرویس‌های مدارس را یک ضرورت برشمرد و اظهار کرد: شرکت‌هایی که در امر ایاب و ذهاب دانش‌آموزان فعالیت می‌کنند بر اساس سازوکار دقیق و نظرسنجی از والدین و رصد از سوی مدارس انتخاب می‌شوند.

وی با اشاره به برگزاری کلاس‌های توجیهی برای رانندگان شرکت‌های ایاب و ذهاب دانش‌آموزان، تأکید کرد: حضور رانندگان در این کلاس‌ها ضروری است.

کد مطلب 4091886

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