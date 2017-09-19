نرخ کرایه سرویس مدارس در خراسان شمالی ۱۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد سیدی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی اظهار کرد: نرخ کرایه سرویس مدارس خراسان شمالی برای سال تحصیلی جدید با توجه به نرخ تورم، حدود ۱۰ درصد افزایش پیداکرده است.

سیدی با اشاره به اینکه وظیفه ساماندهی و نظارت بر مسائل مختلف حوزه ایاب و ذهاب دانش‌آموزان توسط شرکت‌ها را بر عهده‌داریم، عنوان کرد: رقم اعلام‌شده هنوز به تصویب شورای شهر نرسیده است.

وی افزود: ۱۵ هزار دانش‌آموز خراسان شمالی در شهر و روستا از سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزی استفاده می‌کنند.

وی درباره سرویس‌های مدارس شهری تأکید کرد: والدین کرایه مربوطه را به‌حساب مدرسه واریز کنند و رانندگان نیز موظف به دریافت کرایه خود از مدارس هستند.

رئیس اداره انجمن اولیاء و مربیان آموزش‌وپرورش خراسان شمالی عنوان کرد: والدین باید ۴۰درصد حق ایاب و ذهاب دانش‌آموزان را ابتدای سال پرداخت کنند.

سیدی داشتن معاینه فنی برای سرویس‌های مدارس را یک ضرورت برشمرد و اظهار کرد: شرکت‌هایی که در امر ایاب و ذهاب دانش‌آموزان فعالیت می‌کنند بر اساس سازوکار دقیق و نظرسنجی از والدین و رصد از سوی مدارس انتخاب می‌شوند.

وی با اشاره به برگزاری کلاس‌های توجیهی برای رانندگان شرکت‌های ایاب و ذهاب دانش‌آموزان، تأکید کرد: حضور رانندگان در این کلاس‌ها ضروری است.