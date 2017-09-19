توسعه صادرات موجب افزایش تولید واحدهای تولیدی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک سلیمانی دشتکی بعد از ظهر سه شنبه در نشست اشتغال با اشاره به اینکه هم اکنون دستگاه های اجرایی در مسیر ایجاد اشتغال گام های بلندی برداشته اند، عنوان کرد: تحقق اشتغال پیش بینی شده توسط دستگاه های اجرایی در استان چهارمحال و بختیاری نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری در این استان دارد.

وی اظهار داشت: هم اکنون تسهیلات بخش رونق تولید در چهارمحال و بختیاری در حال پرداخت به واحدهای تولیدی است که این امر نقش مهمی در افزایش اشتغال در این استان خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری ضمن اشاره به نامگذاری سالجاری تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید توسط مقام معظم رهبری، ادامه داد: تحقق اقتصاد مقاومتی در این استان از مهمترین اهداف مسئولان است.

چهار نیروگاه تولید برق در چهارمحال و بختیاری راه اندازی می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تلاش های بسیاری در این استان برای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام شده است.

وی ادامه داد:در این استان تسهیلات به چهار نیروگاه گازی و خورشیدی پرداخت می شود.

وی ادامه داد:تحقق اقتصاد مقاومتی نقش مهمی در کاهش وابستگی ها به خارج از کشور دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه باید زمینه برای توسعه صادرات در این استان فراهم شود، ادامه داد: توسعه بخش صادرات نقش مهمی در افزایش تولید واحدهای تولیدی وایجاد اشتغال در این استان دارد.