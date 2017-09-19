علیرضا نصر اصفهانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت صدور حکم شهردار اصفهان اظهار داشت: هنوز حکم شهردار اصفهان صادر نشده است و ما علت این امر را نمی‌دانیم.

وی با بیان اینکه بنا بر اخبار غیر رسمی قرار است حکم شهردار اصفهان تا پنجشنبه هفته جاری صادر شود، افزود: می‌دانیم که مانعی برای صدور حکم وجود ندارد و اذعان می‌کنند که این حکم در نوبت صدور قرار دارد.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص وضعیت سرپرستی شهرداری اصفهان با توجه به صدور حکم مهدی جمالی‌نژاد به عنوان شهردار یزد نیز ابراز داشت: منافاتی در خصوص اینکه وی سرپرست اصفهان باشد وجود ندارد و بنابراین تا زمان صدور حکم شهردار اصفهان وی همچنان سرپرست شهرداری اصفهان خواهد ماند.

وی با اشاره به اخبار شنیده شده در خصوص استعفای برخی از کارکنان شهرداری و سازمان‌های شهرداری اصفهان با توجه به راه اندازی کمیته تحقیق و تفحص در شهرداری اصفهان گفت: راه‌اندازی این کمیته صحت ندارد اما کارمندان و کارکنان شهرداری باید بدانند که استعفا دردی از آنها درمان نمی‌کند و چنانچه خطایی کرده باشند قانون با آنها برخورد خواهد کرد.

نصر اصفهانی در خصوص استخدام بلند مدت برخی از افراد در اواخر دوره چهارم شورای شهر اصفهان نیز گفت: در این خصوص گزارش‌هایی به شورای شهر ارائه شد که هنوز در دست بررسی قرار نگرفته است و چنانچه این موضوعات صحت داشته باشد به زودی آشکار خواهد شد.