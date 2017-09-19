اقتصاد رسانه در قزوین دچار بحران اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر؛ جلسه خانه مطبوعات استان قزوین با محوریت تشکیل کمیته های خانه مطبوعات برگزار شد.

امیررجبی در این جلسه در نطق پیش از دستور خود به مشکلات رسانه های مکتوب خصوصا هفته نامه های استان اشاره کرد و گفت：متاسفانه اوضاع رسانه های مکتوب استان اصلا مطلوب نیست.

وی افزود：اقتصاد رسانه در استان قزوین دچار بحران اساسی شده و شاهد مرگ مطبوعات تاثیرگذار و باتیراژ و ظهور نشریات گلخانه ای هستیم که به آگهی نامه بیشتر شبیه هستند و هیچ مطلب قابل اعتنایی در آنها مشاهده نمی شود.

عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات استان قزوین بیان کرد: برای بهبود این وضعیت باید در زمینه صدور مجوز برای رسانه های جدید در استان، بررسی کارشناسی صورت بگیرد و با ارزیابی مجوزهای صادر شده و کیفیت نشریاتی که چاپ می شوند؛ از نشریات دارای محتوا حمایت بیشتری صورت بگیرد. در این زمینه خانه مطبوعات استان می تواند با آسیب شناسی به ارائه راهکار بپردازد.

وی در ادامه به وضعیت توزیع آگهی ها در بین نشریات سراسری و محلی هم اشاره کرد و گفت: امیدواریم با همراهی و حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلوی هرگونه رانت و سوءاستفاده ای در این زمینه گرفته شود و همه نشریات محلی و سراسری که فعال و محق هستند از این فرصت بهره مند شوند و هیچ روزنامه ای از رانت برای جذب آگهی و رپورتاژ بهره مند نشود. در این زمینه خانه مطبوعات با همکاری کارشناس مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند گزارشی را تهیه و در اختیار فعالان رسانه استان قرار دهد.

این عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات استان قزوین به کمبود شدید نیروی انسانی ماهر در رسانه ها پرداخت و خواستار برگزاری کلاس های مقدماتی و پیشرفته خبرنگاری و روزنامه نگاری در استان شد.

وی اضافه کرد：متاسفانه نشریات استان با کمبود شدید خبرنگاران و روزنامه نگاران حرفه ای و حتی آماتور مواجه هستند و برای حمایت از کیفی سازی رسانه ها، برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی از کارکردهای اصلی خانه مطبوعات استان می تواند باشد.