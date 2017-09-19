معیارهای وزارت کشور در پیشنهاد گزینه های استانداری به دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی وامور بین الملل وزارت کشور با انتشار یک یادداشت رسانه ای به نقطه نظرات مطرح شده در برخی رسانه ها با عنوان وزارت کشور و بومی گزینی پاسخ داد.

بنا بر این گزارش متن کامل این یادداشت بدین شرح است:

باسمه تعالی

نظر به انتشار یادداشتی در یکی از رسانه ها با عنوان وزارت کشور و بومی گزینی و طرح برخی نقطه نظرات غیر دقیق در خصوص روند انتخاب استانداران از سوی وزارت کشور و علیرغم آنکه مکرراً، معیارهای انتخاب نمایندگان عالی دولت در مناطق مختلف کشور از سوی وزیر محترم کشور تبیین شده است، به منظور تنویر افکار عمومی و روشن نمودن ابعاد موضوع، نکات ذیل به استحضار ملت شریف ایران و اصحاب رسانه می رسد:

1- استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان ها، از سوی وزارت کشور پیشنهاد و پس از تصویب توسط هیأت وزیران با حکم وزیر کشور، منصوب می شوند.

2- همچنان که بارها اعلام شده، معیارهای مد نظر وزارت کشور در پیشنهاد گزینه های استانداری، از شفافیت کامل برخوردار است؛ التزام و وفاداری کامل به اجرای سیاست ها و برنامه های دولت منتخب ملت، برخورداری از مشی و رویکرد اعتدالی و توانائی پیشبرد اهداف توسعه ای استان با تکیه بر همگرائی ظرفیت های مختلف موجود در مناطق، از اهم این معیارها است و البته برخورداری از دانش، پیشینه و تجربه کافی مدیریتی پیش نیاز هر انتخابی در این عرصه خواهد بود.

3- بومی گزینی، از موضوعاتی است که در برخی از مقاطع زمانی بدلیل مطالبات معوق و انباشته محلی و منطقه ای مورد توجه قرار می گیرد اما با توجه به اینکه در دولت یازدهم، حداکثر اهتمام بر استفاده از نیروهای بومی در مدیریت سیاست داخلی مناطق مختلف کشور، اعمال شده است، در شرایط فعلی این موضوع از اولویت اصلی برخوردار نبوده و نمی توان به بهانه بومی گزینی از معیارهای اصلی فوق الذکر عدول و استان ها را از مدیران شایسته تحول آفرین در روند توسعه استان محروم کرد.

مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور