برگزاری ۲۰۰ عنوان برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مظاهر مجیدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران فرهنگ عاشورایی را زمینه‌ساز خلق فرهنگ دفاع مقدس دانست و گفت: دفاع مقدس صحنه‌های بسیار زیبایی را برای مردم بر جای گذاشت.

وی با بیان اینکه با تحقق شعار خودباوری و خودکفایی، حیات نظام جمهوری اسلامی تضمین شده است، به تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس پرداخت و عنوان کرد: باید زوایای بیشتری از دفاع مقدس را برای مردم بازگو کرد.

سردار مجیدی با بیان اینکه برنامه های شاخصی در استان همدان به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد، از برگزاری ۲۰۰ عنوان برنامه خبر داد و گفت: برگزاری ۱۹ یادواره شهدا در بخش‌های مختلف در استان همدان برنامه ریزی شده است.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان با بیان اینکه برنامه «آبروی محله» با ۶ برنامه در محلات مختلف همدان اجرا می‌شود، گفت: باید با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها واقعیت‌های جنگ را برای مردم بازگو کرد.

سردار مجیدی با اشاره به برگزاری رژه نیروهای مسلح در میدان باباطاهر همدان در روز جمعه گفت: این مراسم با حضور مسئولان استان و سخنرانی استاندار همدان برگزار خواهد شد.

وی بااشاره به اینکه در روز اول مهرماه نیز زنگ مقاومت در مدارس نواخته می‌شود، عنوان کرد: دیدار فرماندهان نیروهای مسلح با نماینده ولی فقیه با هدف بیعت با فرمانده معظم کل قوا از دیگر برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس است.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان از برگزاری همایش عاشورائیان و اجتماع بزرگ هیئت‌های مذهبی خبر داد و بیان کرد: هیئت‌های مذهبی باید به این اجتماع که پنج‌شنبه هفته آینده در پیاده‌راه بوعلی برگزار می‌شود، توجه ویژه‌ای داشته باشند.

سردار مجیدی از فعالیت قرارگاه پیشرفت و آبادانی در استان همدان خبر داد و با بیان اینکه سه نقطه برای اجرای این طرح هدفگذاری شده است، گفت: ۶۵ پروژه شامل احیای قنوات، ساخت مسجد و مدرسه و ارائه زیرساخت در این سه نقطه اجرا می‌شود و مدت زمان اجرای این طرح ها نیز ۲ سال است.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان بیان کرد: فرهنگ غنی دفاع مقدس جای خود را پیدا کرده و باید نسبت به تبیین و تشریح بیشتر آن در بین جوانان اقدام شود.

وی یکی از راه‌های تحقق این مهم را برگزاری جلسات خاطره‌گویی برای نسل نوجوان و جوان دانست و در ادامه از تغییر روند در برگزاری حلقه‌های صالحین خبر داد.

سردار مجیدی کیفیت‌بخشی به حلقه‌های صالحین به جای افزایش کمی آن را برنامه سپاه عنوان کرد و با اشاره به اینکه باید به دنبال تربیت نیروی انسانی کارآمد و انقلابی و مؤثر بود، گفت: امسال کیفیت‌بخشی به حلقه‌های صالحین مدنظر قرار گرفته است.