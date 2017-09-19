عزاداری های محرم امسال در آذربایجان شرقی مسجد محور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید شهاب الدین حسینی عصر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر گفت: از مسئولان دستجات حسینی و هیئت امنای مساجد انتظار داریم با هماهنگی عزاداری ها را به مساجد سوق دهند و قرائت قرآن و سخنرانی ها را در اولویت قرار دهند و فقط به عزاداری و روضه ها اکتفا نکنند.

وی افزود: ضمن درخواست از عزاداران برای جلوگیری از ورود خرافات به هیئت های عزاداری، انتظار داریم مداحان نیز در مقتل خوانی از منابع موثق استفاده کنند و علاوه بر روضه خوانی اشعار حماسی نیز در مدح ائمه (ع) و شهدای کربلا بیان کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه خیران در ایام محرم نذورات خود را برای اطعام صرف می کنند، انتظارمان این است نذورات خود را در جهت توسعه برنامه های فرهنگی در راستای نشر فرهنگ اهل بیت (ع) و به خصوص فرهنگ عاشورا و نهضت حسینی (ع) نیز احسان کنند.

وی از مسئولان هیئت های حسینی خواست زمان عزاداری ها را طوری برنامه ریزی کنند تا با نماز اول وقت و به خصوص نماز ظهر عاشورا تلاقی نکند و برپایی نماز اول وقت را در اولویت قرار دهند.

حجت الاسلام حسینی همچنین از مسئولان هیئت های حسینی خواست زمان عزاداری ها را بعد از ساعت ۱۲ شب ادامه ندهند و با بلند کردن صدای بلندگو ها و یا طبل زدن ها باعث مزاحمت در آسایش مردم نشوند و مسایل بهداشتی را در نذورات و همچنین مسایل امنیتی و ترافیکی را برای جلوگیری از هرگونه حوادث هنگام تردد از خیابان ها را در اولویت قرار دهند.