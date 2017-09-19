قاتلی پس از شش سال فرار دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار خلیل واعظی گفت: دیماه سال ۹۰ فردی به هویت «ک.ق» در یکی از کمپ های کارگری عسلویه با ضربات چکش باعث مرگ فردی به هویت «ع.ا» شده و متواری می‌شود.

وی افزود: با توجه به اهمیت کشف جرایم خشن مربوط به سنوات گذشته، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی بررسی این پرونده را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر تصریح کرد: پس اقدامات دقیق اطلاعاتی و پلیسی مخفیگاه متهم متواری در یکی از شهرستان‌های استان مرکزی شناسایی، کارآگاهان پلیس به محل مورد نظر اعزام و متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سردار واعظی با بیان اینکه قاتل و مقتول هردو غیر بومی استان بوشهر هستند خاطرنشان کرد: متهم دستگیر شده پس از اعتراف به بزه انتسابی به علت مسایل شخصی بین خود و مقتول برای تحقیقات تکمیلی به شهرستان عسلویه منتقل شد.