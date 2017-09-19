برگزاری نمایشگاه هفته دفاع مقدس در میدان امام خمینی (ره)

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی شیروانیان ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت اعلام برنامه‌های هفته دفاع مقدس با بیان اینکه هم‌زمانی هفته دفاع مقدس با دهه محرم نمادی زیبا از تلفیق فرهنگ عاشورایی و دفاع مقدس اظهار داشت: رشادت‌های رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس برگرفته از فرهنگ عاشورایی است و امروز ما رسالت زینبی داریم تا فداکاری‌های شهدا و خانواده ایشان را به نسل‌های بعدی منتقل کنیم.

وی با بیان اینکه تنها با روحیه انقلابی قادر به ترویج فرهنگ نابِ شهادت و دفاع مقدس هستیم، به برنامه‌های این نهاد در این هفته اشاره و افزود: برگزاری رژه نیروهای مسلح در روز جمعه با مسئولیت سپاه صاحب‌الزمان(عج)، برگزاری نمایشگاه هفته دفاع مقدس با همکاری سپاه استان در میدان امام خمینی (ره) با رویکرد نرم افزاری و سلاح‌های سبک، برگزاری نمایشگاه‌هایی در نقاط مختلف شهر و نمایش جنگ افزارها و ادوات جنگی در محوطه باغ موزه دفاع مقدس از جمله این برنامه‌هاست.

مدیرکل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس اصفهان با بیان اینکه یادواره شهدا با محوریت شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم برگزار می‌شود، بیان داشت: همچنین با توجه به هم زمانی دهه محرم با هفته دفاع مقدس برنامه‌های روایت گری درهیئت‌ها برگزار و راویان با هماهنگی هیئت‌ها درحین برگزاری مراسم عزاداری در حسینیه‌ها حضور پیدا می‌کنند.

مسئولان به قول های خود درباره ساخت موزه دفاع مقدس اصفهان عمل کنند

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه ساخت باغ موزه دفاع مقدس اصفهان هنوز به پایان نرسیده است، ابراز داشت: ساخت این موزه باید در دهه ۷۰ به پایان می‌رسید اما با وجود تمام قول ها و برنامه‌ریزی‌ها هنوز یک سوم قول های مسئولان مربوطه برای حمایت از ساخت این موزه محقق نشده است.

شیروانیان تصریح کرد: موزه استان همدان و کرمان به ترتیب بیش از یک و دو دهه است که به بهره‌برداری رسیده است اما با وجود نقش بی بدیل اصفهان در دوران دفاع مقدس هنوز ساخت موزه اصفهان ناتمام مانده است و بر این اساس از استاندار و شورای شهر می‌خواهیم به تکلیف و قولشان در این راستا عمل کنند.

وی با اشاره به اینکه باید به تمامی جانبازان توجه ویژه‌ای داشته باشیم، اظهار داشت: جانبازان زیر ۷۰ درصد نیز ناگفته‌های بسیر از جنگ دارند و باید از این موضوع غافل نشویم.

حضور دسته‌های عزاداری در نماز جمعه در هفته دفاع مقدس

مدیرکل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس اصفهان با بیان اینکه برقراری یادمان شهدای گمنام در ۱۲۳ نقطه شهر، برگزاری جشنواره استانی تئاتر دفاع مقدس به نام پلاک از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس است، گفت: همچنین حضور دسته‌های عزاداری در جمعه آخر هفته دفاع مقدس در نماز جمعه ‌های سراسر استان و برگزاری ویژه برنامه فرماندهان از جمله برنامه‌های ارتش دراین هفته است.