نشست رئیس جمهور عراق با مالکی و علاوی درباره همه پرسی اقلیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، فؤاد معصوم، رئیس جمهور عراق در نشست مشترک خود با نوری مالکی و ایاد علاوی معاونانش در خصوص همه پرسی استقلال اقلیم کردستان این کشور رایزنی کرد.

آنها بر ضرورت محافظت از وحدت ملی و همزیستی مسالمت آمیز میان عراقی ها تاکید کرده و در خصوص آخرین تحولات سیاسی عراق به ویژه مسائل میان دولت مرکزی و اربیل بحث و تبادل نظر کردند.

این مسئولان عراقی بر ضرورت اجرای مذاکرات و تبادل نظر میان طرفهای سیاسی برای دستیابی به یک توافق سیاسی با هدف پایان بخشیدن به تنش های کنونی تاکید کردند.

در حال حاضر عراق شاهد یک تنش سیاسی نفس گیر است چرا که با وجود مخالفت های داخلی و بین المللی، اقلیم کردستان عراق همچنان خواهان برگزاری همه پرسی استقلال در تاریخ ۲۵ سپتامبر است.